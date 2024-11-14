В России повысили выплаты за ранения для участников СВО

Согласно постановлению правительства РФ, тяжелым ранениям относятся проникающие ранения черепа, в том числе без повреждения мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости, ампутация плеча, бедра, голени на любом уровне и другие.