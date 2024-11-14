В России повысили выплаты за ранения для участников СВО

Posted 14 ноября, 11:59
Published 14 ноября, 11:59
Modified 14 ноября, 12:03
Updated 14 ноября, 12:03
Вчера, 13 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором увеличил выплаты бойцам СВО, получившим ранения разной степени тяжести. За тяжелые ранения предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей, за легкие — 1 млн рублей, за травмы — 100 тысяч рублей.
Согласно постановлению правительства РФ, тяжелым ранениям относятся проникающие ранения черепа, в том числе без повреждения мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости, ампутация плеча, бедра, голени на любом уровне и другие.
Среди легких ранений закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи надколенника, пальцев кисти и стопы, ожоги и обморожения первой-второй степени, травмы мягких тканей.