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Posted 14 ноября, 11:59

Published 14 ноября, 11:59

Modified 14 ноября, 12:03

Updated 14 ноября, 12:03

В России повысили выплаты за ранения для участников СВО

В России повысили выплаты за ранения для участников СВО

14 ноября 2024, 11:59
Фото: 1MI.
Теперь за ранения на поле боя участники спецоперации смогут получить до 3 млн рублей.

Вчера, 13 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором увеличил выплаты бойцам СВО, получившим ранения разной степени тяжести. За тяжелые ранения предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей, за легкие — 1 млн рублей, за травмы — 100 тысяч рублей.

Согласно постановлению правительства РФ, тяжелым ранениям относятся проникающие ранения черепа, в том числе без повреждения мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости, ампутация плеча, бедра, голени на любом уровне и другие.

Среди легких ранений закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи надколенника, пальцев кисти и стопы, ожоги и обморожения первой-второй степени, травмы мягких тканей.

Фото: Правительство РФ
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