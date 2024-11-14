В РЭО рассказали о регионах с наибольшим дефицитом мусоровозов

Posted 14 ноября, 12:33
Published 14 ноября, 12:33
Modified 14 ноября, 12:33
Updated 14 ноября, 12:33
В соответствии с данными РЭО, нехватка специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) колеблется от 16% до 78% от необходимого количества, пишет 56orb.ru. К числу наиболее пострадавших территорий относятся Донецкая Народная Республика (22,7%), Еврейская автономная область (46,8%), Камчатский край (27,5%), Республика Тыва (78,0%) и Ингушетия (60,4%).
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что для решения данной проблемы была разработана программа льготного лизинга мусоровозов, которая будет совместно реализована с АО «Росагролизинг».
Он добавил, что такая инициатива направлена на уменьшение дефицита техники, обновление автомобильного парка мусоровозов и повышение качества услуг по вывозу отходов.
Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что программа подразумевает компенсацию части процентной ставки на лизинг техники, что упростит ее приобретение для региональных операторов и улучшит качество коммунальных услуг.
Напомним, что в августе 2024 года была создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами по указу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В состав группы вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной думы и федеральных органов власти.