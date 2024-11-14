В рамках «МИКС Россия — 2024» определили лучшие digital-проекты года

Напомним, в этом году конкурс проводился девятый раз. Впервые он прошел в 2015 году под эгидой АРИР. Главная задача проекта состоит в поддержке и продвижении лучших цифровых практик в России, а также в повышении конкурентоспособности отечественных брендов и агентов на рынке цифровых коммуникаций. Лауреаты задали высокую планку. Они подчеркнули, что digital-коммуникации являются главным фактором успеха, открывающим перспективы для креативного и технологического роста.