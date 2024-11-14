В рамках «МИКС Россия — 2024» определили лучшие digital-проекты года

Posted 14 ноября, 10:46
Published 14 ноября, 10:46
Modified 14 ноября, 10:46
Updated 14 ноября, 10:46
Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии, которая прошла 13 ноября на площадке Национального рекламного форума. Лучшие проекты были определены в разных номинациях, а победитель получил Гран-при, пишет 56orb.ru.
В состав жюри в этом году вошли пятьдесят экспертов. Они рассмотрели 331 проект, из которых выбрали самые оригинальные и результативные. По итогам конкурса было вручено пятнадцать золотых наград, тридцать девять серебряных и сорок одна бронзовая. Гран-при получил проект Divan BOSS, заявленный маркетинг-группой Dinamica x D Innovate Group.
Как отметила CMO D Innovate Group Людмила Черных, участие в конкурсе предоставляет хорошую возможность посмотреть на свой проект со стороны и понять, какие моменты требуют проработки.
По ее словам, зачастую, исходя из обратной связи, приходится перерабатывать кейс. Например, дополнять его информацией, по-новому расставлять акценты. В конечном итоге это помогает убедительно представлять продукты и кейсы самым главным судьям — клиентам, уточнила Людмила Черных.
Все проекты, которые были заявлены на конкурс, предполагают новый подход к работе с аудиторией и продвижению брендов с применением технологий искусственного интеллекта, а также инструментов геймификации и инновационных медиаканалов.
Президент АРИР, член жюри конкурса Борис Омельницкий отметил рост интереса участников рынка к возможностям оценки своего мастерства. В этом году на «МИКС Россия» было заявлено на 70 проектов больше, чем в 2023 году. Кроме этого, организаторы увеличили количество категорий и расширили состав жюри. Борис Омельницкий назвал конкурс зрелым инструментом для развития рынка.
Напомним, в этом году конкурс проводился девятый раз. Впервые он прошел в 2015 году под эгидой АРИР. Главная задача проекта состоит в поддержке и продвижении лучших цифровых практик в России, а также в повышении конкурентоспособности отечественных брендов и агентов на рынке цифровых коммуникаций. Лауреаты задали высокую планку. Они подчеркнули, что digital-коммуникации являются главным фактором успеха, открывающим перспективы для креативного и технологического роста.