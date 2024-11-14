gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 07:01

Published 14 ноября, 07:01

Modified 14 ноября, 07:03

Updated 14 ноября, 07:03

Иллюстрация

В Омске одобрили план ЖК на 6-й Северной. Показываем, как он будет выглядеть

14 ноября 2024, 07:01
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске на 6-й Северной одобрили план строительства жилого комплекса

Также в минстрое рассказали о проектах на проспекте Мира и в Амурском поселке.

На заседании областного архитектурно-градостроительного совета одобрили план жилого комплекса «Северное сияние» на 6-й Северной. Об этом рассказал министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале.

Проект подготовила компания «Нордстрой». Министр Рашко опубликовал макет:

Проект жилого комплексаПроект жилого комплекса
Проект жилого комплекса. Фото: Телеграм-канал Александра Рашко

Также планируют возвести новое жилье на улицах Завертяева и Успешной. В проекте указана дата завершения строительства — 2029 год. Компания «КНЗ-2» собирается сдать в эксплуатацию 648 квартир и детский сад на 310 мест.

Согласно данным Rusprofile, фирма «КНЗ-2» зарегистрирована в 2023 году. Руководителем организации и единственным учредителем является Алексей Царук.

Проект домов на улицах ЗавертяеваПроект домов на улицах Завертяева
Проект домов на улицах Завертяева. Фото: Телеграм-канал Александра Рашко

Кроме того, в следующем месяце «Горпроект» начнет стройку дома на проспекте Мира. В новостройке 17 квартир передадут обманутым дольщикам.

Проект дома на проспетке МираПроект дома на проспетке Мира
Проект дома на проспетке Мира. Фото: Телеграм-канал Александра Рашко

Ранее омский специалист по недвижимости Василий Стародубцев рассказывал, что сейчас происходит с рынком жилья в городе.

«Рынок дошел до пика». Что происходит с ценами на недвижимость в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Город#Недвижимость#Стройка#Омск#Строительство#Амур#Застройщик#Новостройка#Министр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика