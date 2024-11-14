В Омске одобрили план ЖК на 6-й Северной. Показываем, как он будет выглядеть

Posted 14 ноября, 07:01
Published 14 ноября, 07:01
Modified 14 ноября, 07:03
Updated 14 ноября, 07:03
На заседании областного архитектурно-градостроительного совета одобрили план жилого комплекса «Северное сияние» на 6-й Северной. Об этом рассказал министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале.
Проект подготовила компания «Нордстрой». Министр Рашко опубликовал макет:
Также планируют возвести новое жилье на улицах Завертяева и Успешной. В проекте указана дата завершения строительства — 2029 год. Компания «КНЗ-2» собирается сдать в эксплуатацию 648 квартир и детский сад на 310 мест.
Согласно данным Rusprofile, фирма «КНЗ-2» зарегистрирована в 2023 году. Руководителем организации и единственным учредителем является Алексей Царук.
Кроме того, в следующем месяце «Горпроект» начнет стройку дома на проспекте Мира. В новостройке 17 квартир передадут обманутым дольщикам.
Ранее омский специалист по недвижимости Василий Стародубцев рассказывал, что сейчас происходит с рынком жилья в городе.