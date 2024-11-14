Шлеменко возвращается в клетку: 40-летний омский боец анонсировал свой новый бой

Posted 14 ноября, 04:02
Published 14 ноября, 04:02
Modified 14 ноября, 04:04
Updated 14 ноября, 04:04
Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в личном телеграм-канале анонсировал свое возвращение в октагон. 40-летний спортсмен 14 декабря 2024 года проведет бой на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Его соперником станет 34-летний Анатолий Токов.
Шлеменко с Токовым уже встречались в клетке в октябре 2018 года. Но тогда судьи единогласным решением отдали победу Анатолию. Поэтому сейчас омич попытается взять реванш.
«Толя, ты определись уже, наконец, хочешь ты этого боя — не хочешь ты этого боя, интересен тебе этот бой — не интересен, а может быть что-то другое тебе интересно. Я свой шаг сделал, контракт подписан, увидимся», — высказался на видео Шлеменко.
Отметим, что 40-летний Шлеменко в последний раз проигрывал в декабре 2022 года Магомеду Исмаилову. После этого последовали четыре победы омича над бойцами-ветеранами.
Недавно, кстати, омич в разговоре с Городом55 снова поддержал ограничение продажи алкоголя. Спортсмен считает, что нужно установить жесткие временные рамки.