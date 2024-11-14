Провал в яму с кипятком, модернизация ЖКХ и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня

Posted 14 ноября, 14:30
Published 14 ноября, 14:30
Modified 14 ноября, 14:34
Updated 14 ноября, 14:34
Новость №1. Мальчик провалился в яму с кипятком около дома
Сегодня днем около дома №193 по улице 10 лет Октября подросток провалился в яму с кипятком и получил ожог ноги, сейчас он находится в больнице. По этому факту прокуратура Центрального округа Омска уже начала проверку соблюдения закона в сфере ЖКХ. Есть вероятность, что правоохранители обратятся в суд для защиты прав мальчика.
Новость №2. В Омске могут «возродить» инфраструктуру ЖКХ
Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатов сообщил, что в следующем году Омская область может получить федеральные субсидии на модернизацию ЖКХ. На эти цели региону планируется выделить 533,1 млн рублей. Субсидии также могут получить Новосибирская область и Красноярский край.
Новость №3. В Омске приступил к ремонту моста у Телецентра
Сегодня в Омске начались первые шаги в ремонте моста им. 60-летия ВЛКСМ, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Известно, что частичное ограничение движения по мосту начнется в полночь 24 ноября: полностью закроют движение по правой стороне, причем открыть его должны 30 апреля 2025 года.