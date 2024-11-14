Провал в яму с кипятком, модернизация ЖКХ и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня

Сегодня днем около дома №193 по улице 10 лет Октября подросток провалился в яму с кипятком и получил ожог ноги, сейчас он находится в больнице. По этому факту прокуратура Центрального округа Омска уже начала проверку соблюдения закона в сфере ЖКХ. Есть вероятность, что правоохранители обратятся в суд для защиты прав мальчика.