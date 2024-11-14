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Posted 14 ноября, 14:30

Published 14 ноября, 14:30

Modified 14 ноября, 14:34

Updated 14 ноября, 14:34

Иллюстрация

Провал в яму с кипятком, модернизация ЖКХ и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня

14 ноября 2024, 14:30
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Мальчик провалился в яму с кипятком около дома

Сегодня днем около дома №193 по улице 10 лет Октября подросток провалился в яму с кипятком и получил ожог ноги, сейчас он находится в больнице. По этому факту прокуратура Центрального округа Омска уже начала проверку соблюдения закона в сфере ЖКХ. Есть вероятность, что правоохранители обратятся в суд для защиты прав мальчика.

Омская область претендует на получение полумиллиардной субсидии на модернизацию ЖКХ
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Новость №2. В Омске могут «возродить» инфраструктуру ЖКХ

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатов сообщил, что в следующем году Омская область может получить федеральные субсидии на модернизацию ЖКХ. На эти цели региону планируется выделить 533,1 млн рублей. Субсидии также могут получить Новосибирская область и Красноярский край.

В Омске ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги
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Новость №3. В Омске приступил к ремонту моста у Телецентра

Сегодня в Омске начались первые шаги в ремонте моста им. 60-летия ВЛКСМ, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Известно, что частичное ограничение движения по мосту начнется в полночь 24 ноября: полностью закроют движение по правой стороне, причем открыть его должны 30 апреля 2025 года.

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