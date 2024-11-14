Проект ремонта молодежного центра «Химик» в Омске прошел госэкспертизу

Напомним, что Омская область получила 95 млн рублей на ремонт «Химика» после победы в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых». Здание 1974 года постройки последний раз реконструировали около 5 лет назад. Ранее Город55 показывал, как ДК выглядит сейчас: