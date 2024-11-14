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Posted 14 ноября, 02:12

Published 14 ноября, 02:12

Modified 14 ноября, 02:15

Updated 14 ноября, 02:15

Здание построили в 1974 году

Проект ремонта молодежного центра «Химик» в Омске прошел госэкспертизу

14 ноября 2024, 02:12
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. Здание построили в 1974 году
Документы по проекту подготовил «Акцентпроект».

Как стало известно Городу55, проект ремонта здания Областного молодежного центра «Химик» 13 ноября прошел государственную экспертизу.

Документы по проекту подготовил «Акцентпроект». Согласно данным Rusprofile, фирма работает с 2016 года и занимается деятельностью в области архитектуры. Директором компании является Андрей Нефедов.

Напомним, что Омская область получила 95 млн рублей на ремонт «Химика» после победы в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых». Здание 1974 года постройки последний раз реконструировали около 5 лет назад. Ранее Город55 показывал, как ДК выглядит сейчас:

«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске
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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Омская область#Реконструкция#Архитектура#Росмолодежь
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