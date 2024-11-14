Омская область претендует на получение полумиллиардной субсидии на модернизацию ЖКХ

Напомним, что на ремонт омской инфраструктуры ЖКХ нужны большие деньги, так как подавляющая ее часть сильно изношена, а сейчас проблема решается точечным залатываением дыр. На полноценное обновление, как сообщил директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков, необходимы миллиарды рублей.