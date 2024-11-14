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Posted 14 ноября, 13:26

Published 14 ноября, 13:26

Modified 14 ноября, 13:30

Updated 14 ноября, 13:30

Омская область претендует на получение полумиллиардной субсидии на модернизацию ЖКХ

Омская область претендует на получение полумиллиардной субсидии на модернизацию ЖКХ

14 ноября 2024, 13:26
Федеральные субсидии на эти цели могут получить также Новосибирская область и Красноярский край.

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатов сообщил, что в следующем году Новосибирская область, Омская область и Красноярский край могут получить федеральные субсидии на модернизацию ЖКХ.

Омской области планируется выделить 533,1 млн рублей, Новосибирской — 563,2 млн рублей, а Красноярскому краю — 622,9 млн рублей. Объем трансфертов заложен в проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, пишет «Коммерсант».

Напомним, что на ремонт омской инфраструктуры ЖКХ нужны большие деньги, так как подавляющая ее часть сильно изношена, а сейчас проблема решается точечным залатываением дыр. На полноценное обновление, как сообщил директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков, необходимы миллиарды рублей.

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#Анастасия Баянова#ЖКХ#Омск#Омская область#Субсидии#Новости#Субсидия#Модернизация ЖКХ
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