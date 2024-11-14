Омская область претендует на получение полумиллиардной субсидии на модернизацию ЖКХ

Posted 14 ноября, 13:26
Published 14 ноября, 13:26
Modified 14 ноября, 13:30
Updated 14 ноября, 13:30
Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатов сообщил, что в следующем году Новосибирская область, Омская область и Красноярский край могут получить федеральные субсидии на модернизацию ЖКХ.
Омской области планируется выделить 533,1 млн рублей, Новосибирской — 563,2 млн рублей, а Красноярскому краю — 622,9 млн рублей. Объем трансфертов заложен в проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, пишет «Коммерсант».
Напомним, что на ремонт омской инфраструктуры ЖКХ нужны большие деньги, так как подавляющая ее часть сильно изношена, а сейчас проблема решается точечным залатываением дыр. На полноценное обновление, как сообщил директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков, необходимы миллиарды рублей.