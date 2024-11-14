Омская область получила дополнительные 19 млрд из федерального бюджета на три года

Posted 14 ноября, 14:19
Published 14 ноября, 14:19
Modified 14 ноября, 14:23
Updated 14 ноября, 14:23
Сегодня губернатор Виталий Хоценко рассказал, что Омская область получила дополнительную поддержку из федерального бюджета на предстоящие три года, в регион направлено 19,5 млрд рублей. Известно, что эти деньги планируется потратить на развитие нацпроектов и строительство социальных и инфраструктурных объектов.
«Безвозмездные поступления в бюджет Омской области в 2025 году достигнут 41,4 млрд рублей. На 2026 и 2027 годы нашему региону также дораспределены средства — общий объем федеральной поддержки составит свыше 48 млрд рублей ежегодно», — добавил Хоценко.
В частности, 3 млрд рублей уйдет на строительство школ, половина предназначена для проблемной школы в «Ясной поляне». 600 млн рублей пойдет на строительство детского сада на улице Завертяева, а 3,2 млрд — на детский инфекционный стационар. По 4,9 млрд ежегодно будет травиться на строительство аэропорта «Омск-Федоровка», еще 8,4 млрд направится на строительство «Северного обхода» в 2026 году и еще 7,5 млрд в 2027 году.