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Posted 14 ноября, 14:19

Published 14 ноября, 14:19

Modified 14 ноября, 14:23

Updated 14 ноября, 14:23

Омская область получила дополнительные 19 млрд из федерального бюджета на три года

Омская область получила дополнительные 19 млрд из федерального бюджета на три года

14 ноября 2024, 14:19
Фото: gorod55.ru.
Дополнительную поддержку от государства в регионе планируют потратить на развитие нацпроектов и строительство социальных и инфраструктурных объектов.

Сегодня губернатор Виталий Хоценко рассказал, что Омская область получила дополнительную поддержку из федерального бюджета на предстоящие три года, в регион направлено 19,5 млрд рублей. Известно, что эти деньги планируется потратить на развитие нацпроектов и строительство социальных и инфраструктурных объектов.

«Безвозмездные поступления в бюджет Омской области в 2025 году достигнут 41,4 млрд рублей. На 2026 и 2027 годы нашему региону также дораспределены средства — общий объем федеральной поддержки составит свыше 48 млрд рублей ежегодно», — добавил Хоценко.

В частности, 3 млрд рублей уйдет на строительство школ, половина предназначена для проблемной школы в «Ясной поляне». 600 млн рублей пойдет на строительство детского сада на улице Завертяева, а 3,2 млрд — на детский инфекционный стационар. По 4,9 млрд ежегодно будет травиться на строительство аэропорта «Омск-Федоровка», еще 8,4 млрд направится на строительство «Северного обхода» в 2026 году и еще 7,5 млрд в 2027 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
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