Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра

Троллейбусы №16 будут ездить по схеме: «Универсам» — «Улица Лукашевича» — «Проспект Комарова» — «Левобережный рынок» — «Школа милиции», далее — по привычному маршруту. Отмечается, что транспорт на этом направлении теперь работает в режиме магистрального, то есть омичи смогут ездить на нем с 6 утра до 24 часов.