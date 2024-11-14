Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра

Posted 14 ноября, 12:46
Published 14 ноября, 12:46
Modified 14 ноября, 12:50
Updated 14 ноября, 12:50
Сегодня в Омске начался ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ, частичное ограничение движения введут 24 ноября. Во время работ изменятся схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта.
Прекратит работу троллейбусный маршрут № 67 «„Пос. Солнечный — ОНПЗ“», вместо него пассажиров будет возить автобус, дублирующий этот маршрут. Ежедневно по нему будут ездить 11 машин, это позволит сохранить привычный омичам график.
«Троллейбусные маршруты № 7 и № 16 продолжат работу по своим привычным маршрутам со следованием из поселка Солнечный через Ленинградский мост. Схема троллейбусного маршрута № 7 на участке Левобережья останется без изменений: „Универсам“ — „Улица Ватутина“ — „Восточная“ — „Путилова“ — „Кинотеатр „Иртыш“ — „Школа милиции“», — рассказали в администрации Омска.
Троллейбусы №16 будут ездить по схеме: «Универсам» — «Улица Лукашевича» — «Проспект Комарова» — «Левобережный рынок» — «Школа милиции», далее — по привычному маршруту. Отмечается, что транспорт на этом направлении теперь работает в режиме магистрального, то есть омичи смогут ездить на нем с 6 утра до 24 часов.
После возвращения маршрутов № 7 и № 16 к прежнему движению, на Левом берегу заработает автобус № 77. Он будет возить пассажиров по маршруту: «Пос. Солнечный» — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — «Площадь Победы».
Кроме того, по просьбам омичей скоро на улицах города появится троллейбусный маршрут №8 («Ул. Гашека — пос. Ермак»), связывающий Нефтяники и Московку-2.