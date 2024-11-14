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Posted 14 ноября, 12:46

Published 14 ноября, 12:46

Modified 14 ноября, 12:50

Updated 14 ноября, 12:50

Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра

Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра

14 ноября 2024, 12:46
Фото: 1MI.
Троллейбус №67 на время ремонта заменят автобусы, а троллейбусы №7 и 16 продолжат работу по своим привычным маршрутам.

Сегодня в Омске начался ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ, частичное ограничение движения введут 24 ноября. Во время работ изменятся схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

Прекратит работу троллейбусный маршрут № 67 «„Пос. Солнечный — ОНПЗ“», вместо него пассажиров будет возить автобус, дублирующий этот маршрут. Ежедневно по нему будут ездить 11 машин, это позволит сохранить привычный омичам график.

«Троллейбусные маршруты № 7 и № 16 продолжат работу по своим привычным маршрутам со следованием из поселка Солнечный через Ленинградский мост. Схема троллейбусного маршрута № 7 на участке Левобережья останется без изменений: „Универсам“ — „Улица Ватутина“ — „Восточная“ — „Путилова“ — „Кинотеатр „Иртыш“ — „Школа милиции“», — рассказали в администрации Омска.

Троллейбусы №16 будут ездить по схеме: «Универсам» — «Улица Лукашевича» — «Проспект Комарова» — «Левобережный рынок» — «Школа милиции», далее — по привычному маршруту. Отмечается, что транспорт на этом направлении теперь работает в режиме магистрального, то есть омичи смогут ездить на нем с 6 утра до 24 часов.

Фото: Администрация Омска

После возвращения маршрутов № 7 и № 16 к прежнему движению, на Левом берегу заработает автобус № 77. Он будет возить пассажиров по маршруту: «Пос. Солнечный» — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — «Площадь Победы».

Кроме того, по просьбам омичей скоро на улицах города появится троллейбусный маршрут №8 («Ул. Гашека — пос. Ермак»), связывающий Нефтяники и Московку-2.

Фото: Администрация Омска
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