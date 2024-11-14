Омич отсудил полмиллиона у мэрии за аварию на неочищенной от снега дороге

Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, причина ДТП — плохое содержание дорог и образование колеи. Владелец иномарки обратился к УДХБ, которые за это отвечают, с досудебной претензией и потребовал возместить расходы, но получил отказ. Тогда мужчина решил обратиться в суд. В результате требования заявителя частично удовлетворили, размер выплаты составит 500 тысяч рублей.