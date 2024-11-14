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Posted 14 ноября, 14:02

Published 14 ноября, 14:02

Modified 14 ноября, 14:06

Updated 14 ноября, 14:06

Омич отсудил полмиллиона у мэрии за аварию на неочищенной от снега дороге

Омич отсудил полмиллиона у мэрии за аварию на неочищенной от снега дороге

14 ноября 2024, 14:02
Фото: 1MI.
ДТП произошло зимой прошлого года, решение по делу вынес Куйбышевский районный суд.

Омич отсудил у управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии полмиллиона рублей. Мужчина подал иск в Куйбышевский районный суд после ДТП, которое случилось прошлой зимой, пишет NGS55.RU.

Суд установил, что заявитель управлял автомобилем Nissan X Trail, во время поворота на одной из городских дорог машину резко развернуло и выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с Toyota. Ущерб первому автомобилю в результате аварии составил 770 тысяч рублей.

Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, причина ДТП — плохое содержание дорог и образование колеи. Владелец иномарки обратился к УДХБ, которые за это отвечают, с досудебной претензией и потребовал возместить расходы, но получил отказ. Тогда мужчина решил обратиться в суд. В результате требования заявителя частично удовлетворили, размер выплаты составит 500 тысяч рублей.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Снег#Омск#Омская область#Суд#Уборка снега#Гололед#Новости#Гололедица#Последствия снегопада#Снежные наносы
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