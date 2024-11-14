Омич отсудил полмиллиона у мэрии за аварию на неочищенной от снега дороге

Posted 14 ноября, 14:02
Published 14 ноября, 14:02
Modified 14 ноября, 14:06
Updated 14 ноября, 14:06
Омич отсудил у управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии полмиллиона рублей. Мужчина подал иск в Куйбышевский районный суд после ДТП, которое случилось прошлой зимой, пишет NGS55.RU.
Суд установил, что заявитель управлял автомобилем Nissan X Trail, во время поворота на одной из городских дорог машину резко развернуло и выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с Toyota. Ущерб первому автомобилю в результате аварии составил 770 тысяч рублей.
Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, причина ДТП — плохое содержание дорог и образование колеи. Владелец иномарки обратился к УДХБ, которые за это отвечают, с досудебной претензией и потребовал возместить расходы, но получил отказ. Тогда мужчина решил обратиться в суд. В результате требования заявителя частично удовлетворили, размер выплаты составит 500 тысяч рублей.