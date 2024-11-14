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Posted 14 ноября, 02:13

Published 14 ноября, 02:13

Modified 14 ноября, 02:15

Updated 14 ноября, 02:15

В Омской области простились с молодым помощником следователя, погибшим на СВО

«Невыносимая тяжелая потеря»: на СВО погиб помощник следователя из Омской области

14 ноября 2024, 02:13
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области простились с молодым помощником следователя, погибшим на СВО

Мужчина ушел в зону СВО добровольцем 4 мая 2023 года, но уже 27 июня его жизнь оборвалась.

Во вторник, 12 ноября, в Москаленском районе Омской области простились с рядовым российской армии Дмитрием Казанцевым. Мужчина, как сообщили в официальной группе местного отделения партии «Единая Россия», погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи.

Дмитрий родился в Москаленках в 1991 году, через шесть лет его семья переехала в Якутию. Однако на учебу Казанцев вернулся в родной регион и поступил в Омский колледж транспортного строительства. За срочной службой последовала работа помощником следователя в столице.

В зону СВО житель Омской области ушел добровольцем в мае 2023 года, но уже 27 июня этого же года Казанцев погиб при выполнении боевой задачи в городе Артемовск.

«Исполняя воинский долг, наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, он до конца остался верным воинской присяге. Невыносимая тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил Дмитрия», — отметили в Москаленском отделении партии.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Следователи#Новости#Погибшие#Сво#Участник СВО
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