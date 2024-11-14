«Невыносимая тяжелая потеря»: на СВО погиб помощник следователя из Омской области

Дмитрий родился в Москаленках в 1991 году, через шесть лет его семья переехала в Якутию. Однако на учебу Казанцев вернулся в родной регион и поступил в Омский колледж транспортного строительства. За срочной службой последовала работа помощником следователя в столице.