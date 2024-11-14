«Невыносимая тяжелая потеря»: на СВО погиб помощник следователя из Омской области

Posted 14 ноября, 02:13
Published 14 ноября, 02:13
Modified 14 ноября, 02:15
Updated 14 ноября, 02:15
Во вторник, 12 ноября, в Москаленском районе Омской области простились с рядовым российской армии Дмитрием Казанцевым. Мужчина, как сообщили в официальной группе местного отделения партии «Единая Россия», погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи.
Дмитрий родился в Москаленках в 1991 году, через шесть лет его семья переехала в Якутию. Однако на учебу Казанцев вернулся в родной регион и поступил в Омский колледж транспортного строительства. За срочной службой последовала работа помощником следователя в столице.
В зону СВО житель Омской области ушел добровольцем в мае 2023 года, но уже 27 июня этого же года Казанцев погиб при выполнении боевой задачи в городе Артемовск.
«Исполняя воинский долг, наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, он до конца остался верным воинской присяге. Невыносимая тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил Дмитрия», — отметили в Москаленском отделении партии.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.