Не понижай градус! Развеиваем 5 популярных мифов об алкоголе

В конце октября губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу алкоголя по будням. Согласно проекту закона, реализацию алкогольной продукции разрешат только с 12:00 до 14:00 часов по местному времени в рабочие дни. На выходные, а также на ряд праздничных дней, запрет распространяться не будет. Город55 узнал мнение на этот счет у омского спортсмена Александра Шлеменко, известного сторонника здорового образа жизни. Подробнее читайте в нашем материале.