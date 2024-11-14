Не понижай градус! Развеиваем 5 популярных мифов об алкоголе

Posted 14 ноября, 06:34
Published 14 ноября, 06:34
Modified 14 ноября, 06:36
Updated 14 ноября, 06:36
Действительно, после употребления алкоголя расширяются сосуды и увеличивается кровоснабжение органов. Из-за этого возникает ощущение тепла, но при этом тело начинает остывать быстрее. По словам психиатра-нарколога Олега Тарасова, из-за обманчивого тепла человек может не заметить начало обморожения.
Мнение о том, что алкоголь может вылечить, тоже ошибочно. Он негативно влияет на иммунную систему и обладает токсическим действием.
«Спирт может быть эффективен лишь для обработки кожи, в концентрации от 70%. В таком случае он выступит в роли антисептика. Но ни в коем случае не нужно принимать его внутрь. Спирт может вызвать ожог полости рта, слизистой гортани и пищевода», — добавил врач.
В медицине нет разделения алкоголизма по половой принадлежности. Зависимостью от алкогольных напитков могут страдать как женщины, так и мужчины. Однако, по словам специалиста, это заболевание у женщин может протекать в более тяжелой форме.
«Даже небольшая доза спиртного вредит женскому организму на эмоциональном и физическом уровне. В большинстве случаев женщины пьют скрыто, в одиночку. Из-за этого зависимость от спиртного обнаруживается уже на более поздних стадиях», — рассказал Тарасов.
Также на развитие алкоголизма влияют социальные причины — уровень культуры в среде проживания, традиции, обычаи, убеждения в окружении и физиологические — черепно-мозговые травмы, родители, болеющие алкоголизмом, психические особенности личности.
«15,7% россиян имеют мутантный аллель гена ADH1B, обеспечивающий быстрый метаболизм этанола. При наличии этой мутации ацетальдегид образуется с высокой (и очень высокой) скоростью, поэтому для таких людей употребление даже небольших доз алкоголя будет неприятно, что радикально снижает риск развития у них алкогольной зависимости. Это означает, что целых 84,3% населения находится в зоне риска», — добавил заведующий кафедрой «Экстремальной и доказательной медицины» ОмГМУ, доктор медицинских наук, доцент Николай Николаев.
Это связано с тем, что пища замедляет действие алкоголя. Когда человек не закусывает, он выпивает больше, чем организм может усвоить. Соответственно, опьянение наступает быстрее.
«Употреблять спиртное на пустой желудок — не лучший вариант, а жирная и белковая пища снижает способность печени перерабатывать алкоголь. Так что на столе должны присутствовать овощи, фрукты, ягоды и мёд», — отметил нарколог.
Врач-диетолог Анна Жорник добавила, что к любому вину лучше всего подходит сыр, а к крепкому алкоголю — белковая пища (например, мясо и овощи).
По словам Олега Тарасова, алкоголь действительно помогает быстрее уснуть, но при этом нарушается самый продуктивный и полезный сон — глубокий. В это время активность головного мозга минимальна, благодаря чему организм может полноценно отдохнуть, но из-за алкоголя фаза сна становится поверхностной и тревожной.
«Быстрая фаза сна тоже нарушается, поэтому человек часто просыпается и подолгу не может уснуть. „Рваный“ режим сна усиливает усталость, работа мозга ухудшается, замедляется мышление, нарушается память. Так что алкоголь является плохим помощником в нормализации сна и полноценного отдыха», — заключил врач.
На самом деле между понижением и повышением градуса нет разницы. При употреблении алкоголя необходимо знать меру и вовремя останавливаться.
«В любом случае мы смешиваем этанол с этанолом, просто в напитках содержится разное его количество. Из-за этого человек может потерять контроль над собой и начать пить все подряд. Из-за этого, скорее всего, на утро он будет плохо себя чувствовать», — добавил нарколог.
Напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
В конце октября губернатор Вологодской области предложил ограничить продажу алкоголя по будням. Согласно проекту закона, реализацию алкогольной продукции разрешат только с 12:00 до 14:00 часов по местному времени в рабочие дни. На выходные, а также на ряд праздничных дней, запрет распространяться не будет. Город55 узнал мнение на этот счет у омского спортсмена Александра Шлеменко, известного сторонника здорового образа жизни. Подробнее читайте в нашем материале.