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Posted 14 ноября, 09:07

Published 14 ноября, 09:07

Modified 14 ноября, 09:09

Updated 14 ноября, 09:09

В Омске запланировали «автономный» троллейбусный маршрут на Левобережье

На омском Левобережье появится «автономный» троллейбусный маршрут

14 ноября 2024, 09:07
Фото: 1MI.

В Омске запланировали «автономный» троллейбусный маршрут на Левобережье

Он будет работать в связи с ремонтом моста имени 60 лет ВЛКСМ.

На очередном заседании комитета Омского городского совета по транспортной инфраструктуре, которое прошло сегодня, 14 ноября, речь шла в том числе о троллейбусах. Приближается ремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ, и главу дептранса Вадима Кормильца спросили, что будет с традиционными троллейбусными маршрутами.

Чиновник ответил, что в ближайшее время будет открыта часть бульвара Архитекторов (участок между улицами Комарова и 70 лет Октября). Именно там пустят троллейбусы №7 и 16. Кроме того, появится «автономный» маршрут, по которому троллейбусы будут вывозить жителей микрорайона «Кузьминки» и прилегающих мест.

«Да, такой маршрут появится, — ответил Кормилец на наводящий вопрос депутата Сергея Фролова. — Подробнее сможем рассказать на следующей неделе».

Напомним: 67-й троллейбус, который ходит между Левобережьем и Нефтяниками, на время ремонта моста заменят автобусом с тем же номером.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Сергей Фролов#Новости#Троллейбусы#Горсовет#Вадим Кормилец#Ремонт моста
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