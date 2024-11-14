На омском Левобережье появится «автономный» троллейбусный маршрут

Чиновник ответил, что в ближайшее время будет открыта часть бульвара Архитекторов (участок между улицами Комарова и 70 лет Октября). Именно там пустят троллейбусы №7 и 16. Кроме того, появится «автономный» маршрут, по которому троллейбусы будут вывозить жителей микрорайона «Кузьминки» и прилегающих мест.