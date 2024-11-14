На омском Левобережье появится «автономный» троллейбусный маршрут

Posted 14 ноября, 09:07
Published 14 ноября, 09:07
Modified 14 ноября, 09:09
Updated 14 ноября, 09:09
На очередном заседании комитета Омского городского совета по транспортной инфраструктуре, которое прошло сегодня, 14 ноября, речь шла в том числе о троллейбусах. Приближается ремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ, и главу дептранса Вадима Кормильца спросили, что будет с традиционными троллейбусными маршрутами.
Чиновник ответил, что в ближайшее время будет открыта часть бульвара Архитекторов (участок между улицами Комарова и 70 лет Октября). Именно там пустят троллейбусы №7 и 16. Кроме того, появится «автономный» маршрут, по которому троллейбусы будут вывозить жителей микрорайона «Кузьминки» и прилегающих мест.
«Да, такой маршрут появится, — ответил Кормилец на наводящий вопрос депутата Сергея Фролова. — Подробнее сможем рассказать на следующей неделе».
Напомним: 67-й троллейбус, который ходит между Левобережьем и Нефтяниками, на время ремонта моста заменят автобусом с тем же номером.