Губернатор Ставрополья Владимиров посетил с рабочим визитом Белоруссию

Posted 14 ноября, 08:03
Published 14 ноября, 08:03
Modified 14 ноября, 08:03
Updated 14 ноября, 08:03
В рамках визита было запланировано посещение нескольких предприятий, которые являются частью одного из крупнейших машиностроительных холдингов, пишут newizv.ru.
По словам Владимирова, Белоруссия давно стала важным партнером Ставрополья по многим направлениям. Губернатор подчеркнул, что регион активно работает над углублением экономического сотрудничества. Ранее такую задачу поставил российский президент. Владимиров сообщил о росте товарооборота между Ставропольем и Белоруссией и заверил, что усилия по укреплению этих связей будут продолжены.
В ходе визита Владимиров подписал соглашение о создании на Ставрополье сборочного производства сельскохозяйственной техники. Он отметил, что агропромышленный комплекс края отличается высокой механизацией, а значительная часть техники у ставропольских фермеров произведена в Белоруссии. Губернатор выразил уверенность, что новое предприятие по производству сельхозмашин в регионе позволит лучше удовлетворять потребности местных хозяйств и расширит экономическое взаимодействие с Белоруссией.
Владимиров отметил, что более 56% тракторов и 10% комбайнов, используемых ставропольскими аграриями, произведены в Белоруссии.
Товарооборот между Ставропольем и Белоруссией, благодаря реализации краевых государственных программ и региональных проектов, за последние пять лет вырос более чем в полтора раза. В первой половине 2024 года он достиг 113 миллионов долларов, тогда как за весь 2019 год составил 132 миллиона долларов.