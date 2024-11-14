Губернатор Ставрополья Владимиров посетил с рабочим визитом Белоруссию

Товарооборот между Ставропольем и Белоруссией, благодаря реализации краевых государственных программ и региональных проектов, за последние пять лет вырос более чем в полтора раза. В первой половине 2024 года он достиг 113 миллионов долларов, тогда как за весь 2019 год составил 132 миллиона долларов.