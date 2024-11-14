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Posted 14 ноября, 05:10

Published 14 ноября, 05:10

Modified 14 ноября, 06:57

Updated 14 ноября, 06:57

Бездомная собака напала на омичку на Малиновского

Громко вскрикнула: бродячая собака напала на омичку возле многоэтажек на Малиновского

14 ноября 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney.

Бездомная собака напала на омичку на Малиновского

На место сегодня пообещали выехать сотрудники «Муниципального приюта для животных», а самим инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре.

В омских пабликах в соцсетях со вчерашнего вечера активно распространяется видео с пострадавшей от бездомной собаки женщиной. На записи, которая опубликована в паблике ВКонтакте «Омск ВК», видно, что омичка подошла к мусорным бакам и выбросила пакет. В этот момент к ней подбежала собака, набросилась на женщину и укусила ее за ногу.

Скриншот видео с моментом нападения собаки на женщинуСкриншот видео с моментом нападения собаки на женщину
Последствия укусаПоследствия укуса
Скриншот видео с моментом нападения собаки на женщину. Фото: Паблик ВКонтакте "Омск ВК"

Нападение произошло возле десятиэтажки на Малиновского, 12к1. По словам местных, это не единичный случай, поэтому омичи попросили отловить терроризирующую их стаю бездомных собак.

Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре Советского округа Омска. В пресс-службе ведомства сообщили, что проведут проверку и оценят деятельность должностных лиц органов местного самоуправления и управляющих организаций. А в администрации Омска пообещали отправить на обследование территории сотрудников «Муниципального приюта для животных». Специалисты уже выехали на место для отлова агрессивной собаки.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что в Новосибирской области под колесами автомобиля погиб пес-терапевт Арни. Об этом сообщила омский канистерапевт.

Без фары и надежды: как трагедия оборвала жизнь омского пса-терапевта
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Прокуратура#Бездомные собаки#Новости#Укусила собака#Муниципальный приют
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