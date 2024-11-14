Громко вскрикнула: бродячая собака напала на омичку возле многоэтажек на Малиновского

В омских пабликах в соцсетях со вчерашнего вечера активно распространяется видео с пострадавшей от бездомной собаки женщиной. На записи, которая опубликована в паблике ВКонтакте «Омск ВК», видно, что омичка подошла к мусорным бакам и выбросила пакет. В этот момент к ней подбежала собака, набросилась на женщину и укусила ее за ногу.