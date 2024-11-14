Громко вскрикнула: бродячая собака напала на омичку возле многоэтажек на Малиновского

Posted 14 ноября, 05:10
Published 14 ноября, 05:10
Modified 14 ноября, 06:57
Updated 14 ноября, 06:57
В омских пабликах в соцсетях со вчерашнего вечера активно распространяется видео с пострадавшей от бездомной собаки женщиной. На записи, которая опубликована в паблике ВКонтакте «Омск ВК», видно, что омичка подошла к мусорным бакам и выбросила пакет. В этот момент к ней подбежала собака, набросилась на женщину и укусила ее за ногу.
Нападение произошло возле десятиэтажки на Малиновского, 12к1. По словам местных, это не единичный случай, поэтому омичи попросили отловить терроризирующую их стаю бездомных собак.
Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре Советского округа Омска. В пресс-службе ведомства сообщили, что проведут проверку и оценят деятельность должностных лиц органов местного самоуправления и управляющих организаций. А в администрации Омска пообещали отправить на обследование территории сотрудников «Муниципального приюта для животных». Специалисты уже выехали на место для отлова агрессивной собаки.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что в Новосибирской области под колесами автомобиля погиб пес-терапевт Арни. Об этом сообщила омский канистерапевт.