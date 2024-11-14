Госдума поддержала федеральный бюджет с поправками от «Единой России» во 2 чтении

Posted 14 ноября, 19:47
Published 14 ноября, 19:47
Modified 14 ноября, 19:47
Updated 14 ноября, 19:47
В частности, бюджетом предусмотрено увеличение финансирования социального обеспечения, помощи молодежи и определенным категориям граждан, а также развития регионов, агропромышленного комплекса, науки и инфраструктуры детского отдыха и спорта, пишет mkset.ru.
Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что на мероприятия народной программы дополнительно выделяется 161 млрд рублей. Эти средства будут направлены на комплексное развитие сельских территорий, продление программ льготного лизинга и мелиоративные проекты. Поддержка регионов остается приоритетом для «Единой России».
Кроме того, Якушев добавил, что для выполнения поручения президента по приведению к нормативному состоянию 85% федеральных и 60% региональных дорог к 2030 году предлагается выделить дополнительно 60 млрд рублей.
Также более пяти миллиардов рублей будет направлено на поддержку участников специальной военной операции через фонд «Защитники Отечества», помощь дальневосточным семьям при погашении ипотечных кредитов и организацию реабилитации инвалидов.
На поддержку молодежного предпринимательства и комплексное развитие молодежной политики в регионах будут выделены дополнительные финансовые средства. Финансирование научных исследований и профориентационных мероприятий также увеличится.
Благодаря поправкам также расширяется поддержка Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Более миллиона студентов получат сертификаты на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования и реализацию собственных проектов. Дополнительная поддержка будет оказана проектам под руководством ведущих ученых. На эти нужды выделят семь миллиардов рублей.
Программа по развитию русского языка будет продолжена. Она включает в себя подготовку преподавателей-предметников для работы в школах за границей. Особое внимание будет уделено развитию славянских университетов.
Кроме того, благодаря инициативам «Единой России» в ближайшие три года планируется создание более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, а также капитальный ремонт ряда летних лагерей.
Принято решение о дополнительном финансировании статей бюджета, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Эти изменения позволят оснастить более тысячи спортивных площадок и провести капитальный ремонт существующей инфраструктуры, пишет сайт ER.RU.
«Бюджет предусматривает финансирование всех поручений президента и всех направлений нашей народной программы», — заключил врио секретаря генсовета партии.