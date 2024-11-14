Факторов много: глава омского минсельхоза объяснил подорожание хлеба в области

Во время «Прямого разговора» на 12 канале у министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы поинтересовались, с чем связан рост цен на хлеб. Один из омичей заявил, что стоимость хлеба в этом году выросла больше, чем официальная инфляция. Подорожание составило больше 10%. В то же время в области аграрии собрали рекордный урожай — около 4 млн тонн зерна.