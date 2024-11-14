Факторов много: глава омского минсельхоза объяснил подорожание хлеба в области

Posted 14 ноября, 09:34
Published 14 ноября, 09:34
Modified 14 ноября, 11:25
Updated 14 ноября, 11:25
Во время «Прямого разговора» на 12 канале у министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы поинтересовались, с чем связан рост цен на хлеб. Один из омичей заявил, что стоимость хлеба в этом году выросла больше, чем официальная инфляция. Подорожание составило больше 10%. В то же время в области аграрии собрали рекордный урожай — около 4 млн тонн зерна.
Причин подорожания хлеба, по словам Дрофы, несколько. Повышение цен в первую очередь носит именно логистический характер, а не сырьевой.
«По хлебу сегодня стали очень большие затраты на логистику. Торгующие предприятия делают точки продаж хлеба таким образом, чтобы они были в шаговой доступности для потребителей. Как пример, предприятие реализовывало в 30 точках 100 тонн, а сейчас эти же 100 тонн реализуются в 70 точках. И логистика доставки ложится на себестоимость, как бы мы не хотели. Мы получаем комфорт в одном, но за счет удорожания продукта», — уточнил Николай Дрофа.
Сказалась на цене хлеба и высокая ставка Центробанка.
«Сырьевая составляющая в себестоимости хлеба не такая уж и большая. Стоимость зерна существенно сократилась с 15-16 тысяч рублей за тонну до 10-12 тысяч. Но в переработке много составляющих цены хлеба», — добавил министр.
В розничных сетях не обходится без наценки, так как они тоже несут определенные затраты. При этом министр напомнил, что социально значимые продукты контролируются федеральной антимонопольной службой, которая еженедельно смотрит за повышением цен.
Ранее, напомним, Город55 писал про подорожание знаменитых политеховских беляшей. Владельцы бизнеса подняли стоимость на 5 рублей и прокомментировали, почему этого нельзя было избежать.