Демоверсия суровой сибирской зимы. В Омской области похолодало до -26 градусов

Posted 14 ноября, 02:46
Published 14 ноября, 02:46
Modified 14 ноября, 02:48
Updated 14 ноября, 02:48
Сегодня, 14 ноября, в Омской области резко похолодало, поэтому на улицу лучше не выходить, не утеплившись. Ночью градусники показывали -15…-20, а местами и все -26. Незначительно, по прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, должно потеплеть днем: воздух прогреется до -4…-9 градусов, но в северо-восточных районах области будет -16 градусов.
Морозы сохранятся и в ночь на пятницу, 15 ноября. При прояснении обещают до -17 градусов. Но днем резко потеплеет до 0…-5. Такая же погода будет и в субботу, 16 ноября: ночью -5…-10 градусов, днем 0…-5. Не исключены осадки в виде снега с дождем. На дорогах все дни будет сохраняться гололед, поэтому жителей региона призывают быть аккуратными.
Добавим, что, по данным сервиса Ventusky, до 26 ноября в регионе не прогнозируется сильных морозов. В этот день днем обещают -9 градусов. 40-градусные суровые морозы пока обходят стороной Омскую область.