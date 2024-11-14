Демоверсия суровой сибирской зимы. В Омской области похолодало до -26 градусов

Морозы сохранятся и в ночь на пятницу, 15 ноября. При прояснении обещают до -17 градусов. Но днем резко потеплеет до 0…-5. Такая же погода будет и в субботу, 16 ноября: ночью -5…-10 градусов, днем 0…-5. Не исключены осадки в виде снега с дождем. На дорогах все дни будет сохраняться гололед, поэтому жителей региона призывают быть аккуратными.