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Posted 14 ноября, 02:46

Published 14 ноября, 02:46

Modified 14 ноября, 02:48

Updated 14 ноября, 02:48

В Омскую область пришли суровые сибирские морозы и похолодало до -26 градусов

Демоверсия суровой сибирской зимы. В Омской области похолодало до -26 градусов

14 ноября 2024, 02:46
Фото: Изображение Midjourney.

В Омскую область пришли суровые сибирские морозы и похолодало до -26 градусов

Похолодание, правда, будет кратковременным. Уже в пятницу днем воздух прогреется до нуля.

Сегодня, 14 ноября, в Омской области резко похолодало, поэтому на улицу лучше не выходить, не утеплившись. Ночью градусники показывали -15…-20, а местами и все -26. Незначительно, по прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, должно потеплеть днем: воздух прогреется до -4…-9 градусов, но в северо-восточных районах области будет -16 градусов.

Морозы сохранятся и в ночь на пятницу, 15 ноября. При прояснении обещают до -17 градусов. Но днем резко потеплеет до 0…-5. Такая же погода будет и в субботу, 16 ноября: ночью -5…-10 градусов, днем 0…-5. Не исключены осадки в виде снега с дождем. На дорогах все дни будет сохраняться гололед, поэтому жителей региона призывают быть аккуратными.

Прогноз погоды на 14–16 ноябряПрогноз погоды на 14–16 ноября
Прогноз погоды на 14–16 ноября. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Добавим, что, по данным сервиса Ventusky, до 26 ноября в регионе не прогнозируется сильных морозов. В этот день днем обещают -9 градусов. 40-градусные суровые морозы пока обходят стороной Омскую область.

До 26 ноября в регионе сохранится теплая погода до -5 градусовДо 26 ноября в регионе сохранится теплая погода до -5 градусов
До 26 ноября в регионе сохранится теплая погода до -5 градусов. Фото: Скриншот сайта Ventusky
После морозов до -20 в Омск придет мощное потепление до плюсовой температуры
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Зима#Потепление#Новости#Морозы#Обь-Иртышское УГМС
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