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Posted 14 ноября, 11:56

Published 14 ноября, 11:56

Modified 14 ноября, 12:48

Updated 14 ноября, 12:48

После запуска авиарейсом Омск — Усть-Ишим воспользовались более 400 пассажиров

После запуска авиарейсом Омск — Усть-Ишим воспользовались более 400 пассажиров

14 ноября 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney.
Самолеты между Омском и Усть-Ишимом, запущенные по инициативе губернатора Виталия Хоценко, за первый квартал работы уже перевезли более 400 пассажиров.

С 14 августа по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко в регионе стартовали регулярные авиаперевозки по маршруту Омск — Усть-Ишим. Как отмечают в минстрансе Омской области, за первый квартал работы нового авиарейса рейсом воспользовались 404 человека.

Фото: телеграм-канал минтранса Омской области

Перевозку пассажиров осуществляет компания ООО «Аэропром». Рейсы выполняются три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Омска осуществляется в 10:00 утра, а обратный рейс из Усть-Ишима — в 14:00. Стоимость билета в одну сторону составляет 2 741 рубль.

Напомним, что ранее в омском аэропорту состоялся первый рейс в Таиланд, который вылетел с задержкой. Самолет, направлявшийся в Пхукет, планировалось отправить в 23:40, однако вылет немного задержался и произошел только в 00:32.

Первый рейс в лето: омичи час не могли улететь в Таиланд
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#Екатерина Тараленко#Омск#Безопасность#Пассажиры#Новости#Авиаперевозки#Усть-Ишим#Регулярные рейсы#Ан-2#Аэропром
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