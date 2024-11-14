После запуска авиарейсом Омск — Усть-Ишим воспользовались более 400 пассажиров

Posted 14 ноября, 11:56
Published 14 ноября, 11:56
Modified 14 ноября, 12:48
Updated 14 ноября, 12:48
С 14 августа по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко в регионе стартовали регулярные авиаперевозки по маршруту Омск — Усть-Ишим. Как отмечают в минстрансе Омской области, за первый квартал работы нового авиарейса рейсом воспользовались 404 человека.
Перевозку пассажиров осуществляет компания ООО «Аэропром». Рейсы выполняются три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Омска осуществляется в 10:00 утра, а обратный рейс из Усть-Ишима — в 14:00. Стоимость билета в одну сторону составляет 2 741 рубль.
Напомним, что ранее в омском аэропорту состоялся первый рейс в Таиланд, который вылетел с задержкой. Самолет, направлявшийся в Пхукет, планировалось отправить в 23:40, однако вылет немного задержался и произошел только в 00:32.