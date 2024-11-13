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Posted 13 ноября, 04:22

Published 13 ноября, 04:22

Modified 13 ноября, 09:52

Updated 13 ноября, 09:52

В Омске готовят к открытию самый большой каток в городе

Засияет километрами гирлянд: для омичей готовят самый большой каток

13 ноября 2024, 04:22
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске готовят к открытию самый большой каток в городе

Он расположится на территории «Красной звезды».

Во вторник, 12 ноября, на территории «Красной звезды» начали заливать самый большой открытый каток в Омске. Его площадь — почти 13 тысяч квадратных метров. Информация об этом появилась в паблике спортшколы в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас его заливают вручную, а на втором этапе будут привлекать технику. Главным украшением катка по-прежнему станет большая ель, которая уже появилась в центре площадки, но преобразится к Новому году.

Ледовое поле украсят километрами гирлянд, светящимися арт-объектами и различными фотозонами. Когда каток откроется, в спортшколе пока не сообщают.

«Пока не можем назвать точной даты. Все зависит от погодных условий. Мы сообщим об открытии в наших официальных группах, следите за новостями», — отметили в «Красной звезде».
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#Ольга Скворцова#Омск#Новый год#Каток#Открытие#Ель#Фотозоны#Арт-объекты
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