Засияет километрами гирлянд: для омичей готовят самый большой каток

Posted 13 ноября, 04:22
Published 13 ноября, 04:22
Modified 13 ноября, 09:52
Updated 13 ноября, 09:52
Во вторник, 12 ноября, на территории «Красной звезды» начали заливать самый большой открытый каток в Омске. Его площадь — почти 13 тысяч квадратных метров. Информация об этом появилась в паблике спортшколы в социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас его заливают вручную, а на втором этапе будут привлекать технику. Главным украшением катка по-прежнему станет большая ель, которая уже появилась в центре площадки, но преобразится к Новому году.
Ледовое поле украсят километрами гирлянд, светящимися арт-объектами и различными фотозонами. Когда каток откроется, в спортшколе пока не сообщают.
«Пока не можем назвать точной даты. Все зависит от погодных условий. Мы сообщим об открытии в наших официальных группах, следите за новостями», — отметили в «Красной звезде».