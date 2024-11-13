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Posted 13 ноября, 09:57

Published 13 ноября, 09:57

Modified 13 ноября, 10:06

Updated 13 ноября, 10:06

Суд взыскал с больницы 150 тысяч за удаление здорового зуба у омской пенсионерки

Врачебная ошибка: омский суд обязал больницу выплатить 150 тысяч в пользу пенсионерки

13 ноября 2024, 09:57
Фото: 1MI.

Суд взыскал с больницы 150 тысяч за удаление здорового зуба у омской пенсионерки

Прокуратура поддержала иск 68-летней жительницы, которой врач удалил здоровый зуб вместо больного. Суд обязал медицинское учреждение выплатить женщине 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Прокуратура Советского округа приняла участие в рассмотрении дела о компенсации морального ущерба, который врач нанес здоровью пожилого пациента.

В сентябре 2022 года 68-летняя местная жительница обратилась в больницу с острой зубной болью. В ходе оказания медицинской помощи врач удалил пациентке зуб. В результате пенсионерка 4 дня страдала от боли. Она обратилась в другое медицинское учреждение, где узнала, что ранее ей удалили здоровый зуб вместо больного.

С учетом заключения прокурора, признавшего обоснованность требований гражданки о компенсации морального вреда, суд постановил взыскать с медицинского учреждения в ее пользу 150 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Напомним, что ранее суд установил, что в действиях АО «ТГК-11» имели место нарушения прав потребителей. Компания должна выплатить омичам компенсацию за моральный ущерб в размере 10 000 рублей, а также штраф в 5 000 рублей за предоставление услуг ненадлежащего качества.

Суд обязал «ТГК-11» выплатить компенсации омичам, оставшимся без тепла прошлой зимой
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Медицина#Пенсионерка#Компенсация#Новости#Моральный вред#Процедура
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