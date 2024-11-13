Врачебная ошибка: омский суд обязал больницу выплатить 150 тысяч в пользу пенсионерки

В сентябре 2022 года 68-летняя местная жительница обратилась в больницу с острой зубной болью. В ходе оказания медицинской помощи врач удалил пациентке зуб. В результате пенсионерка 4 дня страдала от боли. Она обратилась в другое медицинское учреждение, где узнала, что ранее ей удалили здоровый зуб вместо больного.