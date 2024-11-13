Врачебная ошибка: омский суд обязал больницу выплатить 150 тысяч в пользу пенсионерки

Posted 13 ноября, 09:57
Published 13 ноября, 09:57
Modified 13 ноября, 10:06
Updated 13 ноября, 10:06
Прокуратура Советского округа приняла участие в рассмотрении дела о компенсации морального ущерба, который врач нанес здоровью пожилого пациента.
В сентябре 2022 года 68-летняя местная жительница обратилась в больницу с острой зубной болью. В ходе оказания медицинской помощи врач удалил пациентке зуб. В результате пенсионерка 4 дня страдала от боли. Она обратилась в другое медицинское учреждение, где узнала, что ранее ей удалили здоровый зуб вместо больного.
С учетом заключения прокурора, признавшего обоснованность требований гражданки о компенсации морального вреда, суд постановил взыскать с медицинского учреждения в ее пользу 150 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
Напомним, что ранее суд установил, что в действиях АО «ТГК-11» имели место нарушения прав потребителей. Компания должна выплатить омичам компенсацию за моральный ущерб в размере 10 000 рублей, а также штраф в 5 000 рублей за предоставление услуг ненадлежащего качества.