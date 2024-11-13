Внезапное потепление, драка лосей и закрытие паромных переправ. Омск сегодня

Из-за резкого похолодания в Омской области решили закрыть все паромные переправы, об этом сообщили в министерстве транспорта. Недоступны теперь переправы, связывавшие поселок Черлак с Нововаршавкой, Большеречье с Артыном и Усть-Ишим с Никольском. Остановлены паромы между Аксеново и Ярково, Тевризом и Александровкой, Тевризом и Белым Яром, Тевризом и Бородинкой, Усть-Шишом и Тузаклы, Знаменским и Качуково.