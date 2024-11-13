Внезапное потепление, драка лосей и закрытие паромных переправ. Омск сегодня

Posted 13 ноября, 14:17
Published 13 ноября, 14:17
Modified 13 ноября, 14:21
Updated 13 ноября, 14:21
Новость №1. В Омск скоро придет мощное потепление
Сейчас Омская область погружена в холода, температура воздуха в некоторых районах опускается до -8…-17 градусов, а ночью — до -20 градусов. Однако тепло еще придет в регион: с пятницы температура резко поднимется. Днем 15 ноября столбик термометра покажет всего -2 градуса, а в начале следующей недели прогнозируют +1 градус, температура сохранится до среды, 20 ноября.
Новость №2. Омские лоси подрались прямо перед камерой
В заказнике «Аллапы» Муромцевского района во время гона подрались два лося. Они наставили друг другу рога и пытались выяснить, кто окажется сильнее. Инцидент попал на видео, запись с фотоловушки опубликовали в управлении по охране животного мира.
Новость №3. Девять паромных переправ в Омской области одновременно ушли на зимний отдых
Из-за резкого похолодания в Омской области решили закрыть все паромные переправы, об этом сообщили в министерстве транспорта. Недоступны теперь переправы, связывавшие поселок Черлак с Нововаршавкой, Большеречье с Артыном и Усть-Ишим с Никольском. Остановлены паромы между Аксеново и Ярково, Тевризом и Александровкой, Тевризом и Белым Яром, Тевризом и Бородинкой, Усть-Шишом и Тузаклы, Знаменским и Качуково.