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Posted 13 ноября, 14:17

Published 13 ноября, 14:17

Modified 13 ноября, 14:21

Updated 13 ноября, 14:21

Иллюстрация

Внезапное потепление, драка лосей и закрытие паромных переправ. Омск сегодня

13 ноября 2024, 14:17
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омск скоро придет мощное потепление

Сейчас Омская область погружена в холода, температура воздуха в некоторых районах опускается до -8…-17 градусов, а ночью — до -20 градусов. Однако тепло еще придет в регион: с пятницы температура резко поднимется. Днем 15 ноября столбик термометра покажет всего -2 градуса, а в начале следующей недели прогнозируют +1 градус, температура сохранится до среды, 20 ноября.

После морозов до -20 в Омск придет мощное потепление до плюсовой температуры
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Новость №2. Омские лоси подрались прямо перед камерой

В заказнике «Аллапы» Муромцевского района во время гона подрались два лося. Они наставили друг другу рога и пытались выяснить, кто окажется сильнее. Инцидент попал на видео, запись с фотоловушки опубликовали в управлении по охране животного мира.

В Омской области два лося подрались во время гона
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Новость №3. Девять паромных переправ в Омской области одновременно ушли на зимний отдых

Из-за резкого похолодания в Омской области решили закрыть все паромные переправы, об этом сообщили в министерстве транспорта. Недоступны теперь переправы, связывавшие поселок Черлак с Нововаршавкой, Большеречье с Артыном и Усть-Ишим с Никольском. Остановлены паромы между Аксеново и Ярково, Тевризом и Александровкой, Тевризом и Белым Яром, Тевризом и Бородинкой, Усть-Шишом и Тузаклы, Знаменским и Качуково.

Холода внесли коррективы: в Омской области прекратили работу все паромные переправы
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