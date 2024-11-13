В Омской области два лося подрались во время гона

Posted 13 ноября, 12:16
Published 13 ноября, 12:16
Modified 13 ноября, 12:20
Updated 13 ноября, 12:20
Несколько дней назад в заказнике «Аллапы» Муромцевского района Омской области во время гона подрались два лося. Они наставили друг другу рога и пытались выяснить, кто окажется сильнее. Инцидент попал на видео, запись с фотоловушки опубликовали в управлении по охране животного мира.
«Для человека встреча с диким животным может быть интересной и познавательной и одновременно опасной. Чтобы избежать встреч с дикими лосями, в лесу нужно быть очень внимательным и постоянно прислушиваться к звукам», — предупредили жителей региона, часто бывающих в лесных массивах.
Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке появился новый житель — белая медведица Думка. Сейчас ей 19 лет, чтобы попасть в Омскую область, она преодолела около двух тысяч километров. В зоопарке рассказали, что у Думки хороший аппетит, но пока она находится на карантине и только после него выйдет в открытый вольер.