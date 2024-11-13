Где документы? В Омске нашли тонны масла и котлет сомнительного происхождения

Posted 13 ноября, 12:15
Published 13 ноября, 12:15
Modified 13 ноября, 13:18
Updated 13 ноября, 13:18
В Омской области в результате совместных проверок Россельхознадзор и прокуратура обнаружили серьезные нарушения у трех компаний, занимающихся фасовкой сливочного масла: ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко Л. Н. и ИП Трофимова М. Н.
Проверка показала, что компании не соблюдали ветеринарно-санитарные требования, допускали ошибки в оформлении документов, нарушали температурный режим хранения продукции.
На момент проверки на предприятиях находилось около 4 тонн сливочного масла и 300 килограммов полуфабрикатов, таких как котлеты и манты, которые сопровождались недействительными документами. У ИП Трофимовой обнаружили 569 упаковок масла по 180 граммов и одну коробку масла-монолита также без соответствующих документов.
Кроме того, на предприятии ООО «Фудтрейдинг» взяли образцы масла и полуфабрикатов для проведения исследований, которые должны определить их качество и безопасность. Всю продукцию конфисковали и теперь решается вопрос о ее утилизации.
Напомним, что ранее в омские магазины могло поступить сливочное масло, представляющее потенциальную опасность. Производителем является компания «Альфаторг» из Республики Адыгея.