gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:15

Published 13 ноября, 12:15

Modified 13 ноября, 13:18

Updated 13 ноября, 13:18

На омских предприятиях обнаружили тонны масла сомнительного происхождения

Где документы? В Омске нашли тонны масла и котлет сомнительного происхождения

13 ноября 2024, 12:15
Фото: 1MI.

На омских предприятиях обнаружили тонны масла сомнительного происхождения

В ходе внеплановой проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили грубые нарушения.

В Омской области в результате совместных проверок Россельхознадзор и прокуратура обнаружили серьезные нарушения у трех компаний, занимающихся фасовкой сливочного масла: ООО «Фудтрейдинг», ИП Дивенко Л. Н. и ИП Трофимова М. Н.

Проверка показала, что компании не соблюдали ветеринарно-санитарные требования, допускали ошибки в оформлении документов, нарушали температурный режим хранения продукции.

На момент проверки на предприятиях находилось около 4 тонн сливочного масла и 300 килограммов полуфабрикатов, таких как котлеты и манты, которые сопровождались недействительными документами. У ИП Трофимовой обнаружили 569 упаковок масла по 180 граммов и одну коробку масла-монолита также без соответствующих документов.

Кроме того, на предприятии ООО «Фудтрейдинг» взяли образцы масла и полуфабрикатов для проведения исследований, которые должны определить их качество и безопасность. Всю продукцию конфисковали и теперь решается вопрос о ее утилизации.

Напомним, что ранее в омские магазины могло поступить сливочное масло, представляющее потенциальную опасность. Производителем является компания «Альфаторг» из Республики Адыгея.

На омские прилавки рискует попасть опасное масло от предприятия-призрака из Адыгеи
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Россельхознадзор#Сливочное масло#Компании#Качество продукции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика