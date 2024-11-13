В департаменте образования омской мэрии ищут еще одного замдиректора

Posted 13 ноября, 08:46
Published 13 ноября, 08:46
Modified 13 ноября, 08:48
Updated 13 ноября, 08:48
В департаменте образования мэрии Омска сегодня, 13 ноября открылась вакансия для заместителя директора. Он займется административно-хозяйственным и материально-техническим обеспечением. Информация о вакансии появилась на сайте госслужбы.
Будущему чиновнику необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура), опыт работы и стаж госслужбы не менее 2 лет. Вакансия предполагает командировки и ненормированный рабочий день. Зарплата замдиректора составит от 55 000 до 79 000 рублей. Документы от соискателей принимают до 27 декабря.
Город55 выяснил в департаменте, что открытая ставка не связана с увольнением кого-либо из сотрудников.
«У нас уже была ставка, никто не уходит», — ответили в ведомстве.
Отметим, что у директора департамента Ларисы Крючковой сейчас работают первый заместитель Лариса Жукова и заместители: Оксана Баранова, Владимир Гофман и Богдан Дацюк.
Ранее Город55 рассказывал, что на омских оборонных заводах открыли новые вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей. Предприятия готовы принять на работу как высококвалифицированных специалистов, так и обучить сотрудников без опыта.