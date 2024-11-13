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Posted 13 ноября, 08:46

Published 13 ноября, 08:46

Modified 13 ноября, 08:48

Updated 13 ноября, 08:48

Иллюстрация

В департаменте образования омской мэрии ищут еще одного замдиректора

13 ноября 2024, 08:46
Фото: 1MI. Иллюстрация
Город55 выяснил, что новая вакансия не связана с увольнением кого-либо из действующих заместителей.

В департаменте образования мэрии Омска сегодня, 13 ноября открылась вакансия для заместителя директора. Он займется административно-хозяйственным и материально-техническим обеспечением. Информация о вакансии появилась на сайте госслужбы.

Будущему чиновнику необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура), опыт работы и стаж госслужбы не менее 2 лет. Вакансия предполагает командировки и ненормированный рабочий день. Зарплата замдиректора составит от 55 000 до 79 000 рублей. Документы от соискателей принимают до 27 декабря.

Город55 выяснил в департаменте, что открытая ставка не связана с увольнением кого-либо из сотрудников.

«У нас уже была ставка, никто не уходит», — ответили в ведомстве.

Отметим, что у директора департамента Ларисы Крючковой сейчас работают первый заместитель Лариса Жукова и заместители: Оксана Баранова, Владимир Гофман и Богдан Дацюк.

Ранее Город55 рассказывал, что на омских оборонных заводах открыли новые вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей. Предприятия готовы принять на работу как высококвалифицированных специалистов, так и обучить сотрудников без опыта.

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#Евгений Игишев#Омск#Зарплата#Департамент образования#Высшее образование#Вакансия#Вакансии#Госслужба
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