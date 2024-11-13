В департаменте образования омской мэрии ищут еще одного замдиректора

Будущему чиновнику необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура), опыт работы и стаж госслужбы не менее 2 лет. Вакансия предполагает командировки и ненормированный рабочий день. Зарплата замдиректора составит от 55 000 до 79 000 рублей. Документы от соискателей принимают до 27 декабря.