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Posted 13 ноября, 05:45

Published 13 ноября, 05:45

Modified 13 ноября, 07:41

Updated 13 ноября, 07:41

С омских улиц после продолжительных осадков убрали тысячи кубометров снега

Тысячи кубометров снега: омские улицы экстренно убирают после зимних осадков

13 ноября 2024, 05:45
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста.

С омских улиц после продолжительных осадков убрали тысячи кубометров снега

Днем на уборку города обещают вывести минимум 280 рабочих и 190 единиц спецтехники.

На Омск обрушился небольшой снегопад, последствия которого продолжают устранять сотрудники городского УДХБ. По словам мэра Сергея Шелеста, за вчерашний день с улиц города успели вывезти 2134 кубометра снега. Работа продолжится и сегодня.

13 ноября к уборке снега на дорогах и в пешеходных пространствах обещают привлечь не менее 280 рабочих и 190 единиц техники. Помимо этого, скользкие улицы обрабатывают противогололедными материалами — использовано было 680 тонн реагентов.

Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Напомним, что из-за метели утром омичи встали в многокилометровые пробки. Движение было затруднено на всех основных магистралях. Но скоро, по прогнозам синоптикам, в наш город придет потепление: минусовые температуры сменятся плюсовыми значениями на градусниках.

После морозов до -20 в Омск придет мощное потепление до плюсовой температуры
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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Снег#Снегопад#Омск#Уборка снега#Новости
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