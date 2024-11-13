Тысячи кубометров снега: омские улицы экстренно убирают после зимних осадков

Posted 13 ноября, 05:45
Published 13 ноября, 05:45
Modified 13 ноября, 07:41
Updated 13 ноября, 07:41
На Омск обрушился небольшой снегопад, последствия которого продолжают устранять сотрудники городского УДХБ. По словам мэра Сергея Шелеста, за вчерашний день с улиц города успели вывезти 2134 кубометра снега. Работа продолжится и сегодня.
13 ноября к уборке снега на дорогах и в пешеходных пространствах обещают привлечь не менее 280 рабочих и 190 единиц техники. Помимо этого, скользкие улицы обрабатывают противогололедными материалами — использовано было 680 тонн реагентов.
Напомним, что из-за метели утром омичи встали в многокилометровые пробки. Движение было затруднено на всех основных магистралях. Но скоро, по прогнозам синоптикам, в наш город придет потепление: минусовые температуры сменятся плюсовыми значениями на градусниках.