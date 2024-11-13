Тысячи кубометров снега: омские улицы экстренно убирают после зимних осадков

Напомним, что из-за метели утром омичи встали в многокилометровые пробки. Движение было затруднено на всех основных магистралях. Но скоро, по прогнозам синоптикам, в наш город придет потепление: минусовые температуры сменятся плюсовыми значениями на градусниках.