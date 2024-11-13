Так и не открылись. «Чайную юрту» перевезут из центра Омска за Окружную дорогу

Posted 13 ноября, 06:37
Published 13 ноября, 06:37
Modified 13 ноября, 06:39
Updated 13 ноября, 06:39
В начале октября владельцы кафе «Чайная юрта», которое после 2016 года переместилось с «Омской крепости» на территорию парка «Зеленый остров», заявили, что оно так и не откроется после продолжительной стройки на новом месте. Оказалось, что точка располагается в парке незаконно, по крайней мере, так следовало из уведомления от администрации Советского округа.
Тогда же предприниматели начали разбирать кафе и искать для отдельных построек покупателей. Эта затея, видимо, увенчалась успехом: «Чайную юрту» из центра города перевезут в конный клуб «Анкор» за Окружной дорогой. Информацию изданию «Омск здесь» подтвердил последний владелец кафе Евгений Непша.
Омич также рассказал, что ему поступали предложения по размещению точки в Советском парке, в экстрим-парке СибГУФКа, но заходить в стройку зимой тяжело и затратно финансово. Известно, что в Чкаловской роще юрту будут использовать в качестве гостевого домика для отдыхающих после катания на лошадях. Установка объекта на новом месте начнется в ближайшее время.
Напомним, что территории «Зеленого острова» ждет масштабное обновление: у парка появился концессионер — компания «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева. В развитие парка бизнесмен собирается вложить 333 млн рублей.