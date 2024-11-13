gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 06:37

Published 13 ноября, 06:37

Modified 13 ноября, 06:39

Updated 13 ноября, 06:39

Знаменитую «Чайную юрту» вместо центра Омска разместят за Окружной дорогой

Так и не открылись. «Чайную юрту» перевезут из центра Омска за Окружную дорогу

13 ноября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney.

Знаменитую «Чайную юрту» вместо центра Омска разместят за Окружной дорогой

Месяц назад владельцы кафе сообщили, что оно не откроется на новом месте на территории «Зеленого острова». Предпринимателям пришло уведомление о незаконном размещении объекта в парке.

В начале октября владельцы кафе «Чайная юрта», которое после 2016 года переместилось с «Омской крепости» на территорию парка «Зеленый остров», заявили, что оно так и не откроется после продолжительной стройки на новом месте. Оказалось, что точка располагается в парке незаконно, по крайней мере, так следовало из уведомления от администрации Советского округа.

Тогда же предприниматели начали разбирать кафе и искать для отдельных построек покупателей. Эта затея, видимо, увенчалась успехом: «Чайную юрту» из центра города перевезут в конный клуб «Анкор» за Окружной дорогой. Информацию изданию «Омск здесь» подтвердил последний владелец кафе Евгений Непша.

Омич также рассказал, что ему поступали предложения по размещению точки в Советском парке, в экстрим-парке СибГУФКа, но заходить в стройку зимой тяжело и затратно финансово. Известно, что в Чкаловской роще юрту будут использовать в качестве гостевого домика для отдыхающих после катания на лошадях. Установка объекта на новом месте начнется в ближайшее время.

Напомним, что территории «Зеленого острова» ждет масштабное обновление: у парка появился концессионер — компания «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева. В развитие парка бизнесмен собирается вложить 333 млн рублей.

«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Новости#Кафе#Переезд#Парк Зеленый остров#Чайная юрта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика