Так и не открылись. «Чайную юрту» перевезут из центра Омска за Окружную дорогу

Омич также рассказал, что ему поступали предложения по размещению точки в Советском парке, в экстрим-парке СибГУФКа, но заходить в стройку зимой тяжело и затратно финансово. Известно, что в Чкаловской роще юрту будут использовать в качестве гостевого домика для отдыхающих после катания на лошадях. Установка объекта на новом месте начнется в ближайшее время.