Стало известно, где в Октябрьском округе Омска откроются елочные базары

Напомним, что в этом году для омичей заготовят 8 тысяч елей к Новому году. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда заготовили лишь 4 тысячи деревьев, но при этом на тысячу меньше, чем в 2022. Также известно, что деревья станут чуть дороже: цена ели составит от 350 до 400 рублей.