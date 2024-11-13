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Posted 13 ноября, 12:46

Published 13 ноября, 12:46

Modified 13 ноября, 12:51

Updated 13 ноября, 12:51

Стало известно, где в Октябрьском округе Омска откроются елочные базары

Стало известно, где в Октябрьском округе Омска откроются елочные базары

13 ноября 2024, 12:46
Фото: 1MI.
Ели можно будет приобрести на 12 торговых точках.

В администрации Октябрьского округа рассказали, где откроются точки продажи новогодних елей в этом году. Всего елочных базаров будет 12, девять из них появятся у торговых комплексов с большой проходимостью людей, а еще три будут работать по договору окружной администрации с предпринимателями.

Список адресов, где в начале зимы в Октябрьском округе откроются елочные базары:

Фото: Администрация Омска

С 1 декабря в Омске начнет работать контроль за точками продаж деревьев, он необходим для предотвращения нелегальной торговли. Рейды будут проводиться ежедневно.

Напомним, что в этом году для омичей заготовят 8 тысяч елей к Новому году. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда заготовили лишь 4 тысячи деревьев, но при этом на тысячу меньше, чем в 2022. Также известно, что деревья станут чуть дороже: цена ели составит от 350 до 400 рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Елочный базар#Новости#Елка#Ель#Елки#Елочные базары
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