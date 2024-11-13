Стало известно, где в Октябрьском округе Омска откроются елочные базары

Posted 13 ноября, 12:46
Published 13 ноября, 12:46
Modified 13 ноября, 12:51
Updated 13 ноября, 12:51
В администрации Октябрьского округа рассказали, где откроются точки продажи новогодних елей в этом году. Всего елочных базаров будет 12, девять из них появятся у торговых комплексов с большой проходимостью людей, а еще три будут работать по договору окружной администрации с предпринимателями.
Список адресов, где в начале зимы в Октябрьском округе откроются елочные базары:
С 1 декабря в Омске начнет работать контроль за точками продаж деревьев, он необходим для предотвращения нелегальной торговли. Рейды будут проводиться ежедневно.
Напомним, что в этом году для омичей заготовят 8 тысяч елей к Новому году. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда заготовили лишь 4 тысячи деревьев, но при этом на тысячу меньше, чем в 2022. Также известно, что деревья станут чуть дороже: цена ели составит от 350 до 400 рублей.