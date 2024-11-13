Срубили 10 000 деревьев, будут продолжать: в Горсовете отчитались об озеленении Омска

В Омском городском Совете сегодня, 13 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Один из пунктов повестки был посвящен вырубкам деревьев в Омске. Депутаты направили в администрацию просьбу предоставить данные «о планируемых мероприятиях по сносу и обрезке аварийных деревьев на территории города», и такие данные были им предоставлены.