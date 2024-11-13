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Posted 13 ноября, 05:01

Published 13 ноября, 05:01

Modified 13 ноября, 05:03

Updated 13 ноября, 05:03

В омском УДХБ рассказали о вырубке 10 тысяч деревьев с начала года

Срубили 10 000 деревьев, будут продолжать: в Горсовете отчитались об озеленении Омска

13 ноября 2024, 05:01
Фото: gorod55.ru.

В омском УДХБ рассказали о вырубке 10 тысяч деревьев с начала года

Почти 6 тысяч спиленных деревьев не были «аварийно-опасными».

В Омском городском Совете сегодня, 13 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Один из пунктов повестки был посвящен вырубкам деревьев в Омске. Депутаты направили в администрацию просьбу предоставить данные «о планируемых мероприятиях по сносу и обрезке аварийных деревьев на территории города», и такие данные были им предоставлены.

Из доклада главы УДХБ Антона Глебова следует, что с начала 2024 года комиссия по сносу и обрезке, работающая при мэрии, одобрила обрезку 7 653 деревьев и вырубку 10 027. Из срубленных деревьев «аварийно-опасными» признали только 4 059.

«Снос 5 698 деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии, обусловлен строительством новых жилых микрорайонов „Зеленая река“, „Кварталы Драверта“ и созданием инфраструктуры в них, иных многоквартирных домов, линий электропередачи, — говорилось в докладе, — необходимостью содержания охранных зон инженерных сетей (коммуникаций), в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию…».

Окружные комиссии за 11 месяцев согласовали вырубку еще 1 079 деревьев (из них «аварийно-опасных» 762) и обрезку 1 990.

Планов по вырубкам у администрации сейчас нет: «в связи с отсутствием постоянного мониторинга» департамент городского хозяйства не располагает данными о состоянии деревьев. Но чиновники обещают, что «обследования озелененных территорий в целях выявления аварийно-опасных деревьев будут продолжены». «План озеленения» на 2025 год, по словам докладчика, сейчас формируется.

У депутатов не нашлось ни одного вопроса к чиновнику. Они молча приняли доклад к сведению.

Напомним: постоянные вырубки деревьев — одна из острейших проблем в Омске. В 2023 году, отвечая на запрос Города55, в мэрии рассказали, что деревья в ряде случаев мешают развитию города — их слишком много высадили в предшествующую эпоху.

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#Николай Эйхвальд#Омск
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