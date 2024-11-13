Резерв развития. Какого участия в улучшении Омска жители ждут от местного бизнеса

Posted 13 ноября, 05:14
Published 13 ноября, 05:14
Modified 13 ноября, 05:16
Updated 13 ноября, 05:16
Напомним, тема оценки объема и качества вклада компаний в развитие территории в последние годы получает все большую актуальность. Однако экспертное сообщество анализирует только успешные кейсы. С одной стороны, в исследованиях отсутствуют отрицательные значения. Худшее что ожидают от бизнеса — это декларируемый вклад, то есть компания реализует несущественный проект, но громко и активно его пиарит. Это создает ложное впечатление аудитории о социальной активности компании.
С другой стороны, уже сложилась аудитория, готовая поддерживать социально ответственный бизнес. 37% респондентов исследования ЦСП «Платформа» готовы покупать товар у компании, которая известна своими социальными проектами, даже если этот товар дороже, чем у конкурентов. Но если компания снижает нагрузку на экологию, то ее товар выберут уже 57% опрошенных жителей городов-миллионников.
Иначе говоря, жители охотнее поддержат компании, которые снижают вред от своей деятельности, чем бизнес, приносящий дополнительную пользу.
Анализируя ситуацию в Омске, легко обнаружить, что ряд компаний оказывают значительное негативное влияние на восприятие города. Они постоянно генерируют проблемы в сферах экологии и ЖКХ. И это безусловная точка роста для быстрого улучшения образа Омска, в котором хочется жить.
Такими точками роста в Омске можно назвать ресурсоснабжающие организации ТГК-11 и ОмскВодоканал. Судя по новостям, омичи в первую очередь ждут от них не столько социнвестиций, сколько выполнения своих обязательств и модернизации активов. Так, например, прокуратура пробует в суде взыскать с ОмскВодоканала 4,3 млрд рублей обещанных инвестиций в ремонт и обновление сетей водоотведения, износ которых за последние 20 лет увеличился до 80%. Компании даже дают льготы на уплату налогов на имущество, лишь бы они отремонтировали сети. При этом, судя по официальным отчетам, как бизнес ОмскВодоканал — довольно выгодный. По итогам 2023 года валовая прибыль компании составила 1,8 млрд рублей.
При всей сложности ситуации, компании удается делать социальные проекты. Да, пока их благотворительность не соответствует масштабу бизнеса, но даже небольшую инициативу нужно поддерживать. Омскводоканал участвовал в зарыблении Обь-Иртышского бассейна и поддержке нескольких учебных заведений. В интервью СМИ гендиректор Водоканала заявил о социальных инвестициях компании на общую сумму 8 млн рублей.
Вторая компания способная выступить драйвером трансформации Омска за счет снижения генерируемого негатива — ТГК-11. Официальные требования к ним сформулированы в виде предписаний надзорных органов, а также в стремлении губернатора Омской области Виталия Хоценко ускорить процесс перевода омских ТЭЦ на газ.
Недавно мы писали, что стоимость ежегодной закупки угля для ТЭЦ сопоставима с заявленной стоимостью их газификации.
При этом и ТГК-11 декларируют социальные проекты, которые нельзя обесценивать. Это строительство хоккейной коробки и благоустройство детской площадки в Ростовке, высадка саженцев и проведение «Эстафеты Победы», посвященная годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Отдельно к резерву развития можно отнести крупные омские предприятия, размер бизнеса которых, кажется, позволяет активнее участвовать в улучшении Омска. Важно уточнить, что у общества и их представителей в законодательной и исполнительной власти нет механизма, побуждающего бизнес вносить лепту в развитие Омска. Но и бизнесу следует знать, что без их лепты у города нет шансов на развитие.
«Транснефть — Западная Сибирь», «Омскшина», AB InBev Efes, «Алкогольная сибирская группа», РЕЛЕРО — это крупные производства, входящие в федеральные холдинги с активами в Омске. Пока они занимают пассивную позицию и находятся в тени лидеров социальных инвестиций. Некоторые из них, например, «Транснефть — Западная Сибирь» ответили на наш запрос в рамках проекта «Омск Заботливый», рассказав о своем участии в жизни города в виде поддержки некоторых образовательных инициатив. Это важная работа, но, к сожалению, недостаточная.
О других компаниях вкладывающих усилия в улучшение города можно посмотреть на нашей интерактивной карте проекта «Омск Заботливый».