Резерв развития. Какого участия в улучшении Омска жители ждут от местного бизнеса

Такими точками роста в Омске можно назвать ресурсоснабжающие организации ТГК-11 и ОмскВодоканал. Судя по новостям, омичи в первую очередь ждут от них не столько социнвестиций, сколько выполнения своих обязательств и модернизации активов. Так, например, прокуратура пробует в суде взыскать с ОмскВодоканала 4,3 млрд рублей обещанных инвестиций в ремонт и обновление сетей водоотведения, износ которых за последние 20 лет увеличился до 80%. Компании даже дают льготы на уплату налогов на имущество, лишь бы они отремонтировали сети. При этом, судя по официальным отчетам, как бизнес ОмскВодоканал — довольно выгодный. По итогам 2023 года валовая прибыль компании составила 1,8 млрд рублей.