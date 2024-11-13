РЭО: Регоператоров могут обязать убирать ветки и шины с контейнерных площадок

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что суть инициативы в том, чтобы обеспечить уборку всех отходов, которые оказываются на контейнерных площадках, независимо от их класса опасности. По его словам, если кто-то оставит там, помимо обычного ТКО, строительные отходы, шины или ветки, их также необходимо будет вывозить. Буцаев подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность привлечения региональных операторов к этой деятельности, чтобы площадки оставались чистыми независимо от характера складируемых на них отходов.