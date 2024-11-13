РЭО: Регоператоров могут обязать убирать ветки и шины с контейнерных площадок

Posted 13 ноября, 11:05
Published 13 ноября, 11:05
Modified 13 ноября, 11:07
Updated 13 ноября, 11:07
Речь идет о таких отходах, как строительный мусор, ветки и шины. В обсуждениях законопроекта также принимают участие эксперты Российского экологического оператора. Об этом сообщает портал 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что суть инициативы в том, чтобы обеспечить уборку всех отходов, которые оказываются на контейнерных площадках, независимо от их класса опасности. По его словам, если кто-то оставит там, помимо обычного ТКО, строительные отходы, шины или ветки, их также необходимо будет вывозить. Буцаев подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность привлечения региональных операторов к этой деятельности, чтобы площадки оставались чистыми независимо от характера складируемых на них отходов.
Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных ранее сообщил, что в России планируется пилотный проект, в рамках которого регионам могут разрешить самостоятельно относить отходы III–V классов опасности к ТКО.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин добавил, что в рамках законопроекта действительно обсуждается создание и содержание контейнерных площадок силами региональных операторов. Он отметил, что главная задача состоит в том, чтобы выстроить такую систему обращения с отходами, при которой на жителей и операторов не будут возлагаться избыточные расходы, а чистота площадок будет сохраняться при любых обстоятельствах.