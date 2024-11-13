Подешевело на 6 млн. В Называевске выставили на продажу мясное производство

В Называевске Омской области выставили на продажу предприятие по переработке мяса. Общая площадь помещений превышает 700 квадратных метров. Цена бизнеса — 17 млн рублей. Отметим, что в начале нынешнего года производство уже пытались продать за 23 млн рублей.