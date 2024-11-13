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Posted 13 ноября, 06:10

Published 13 ноября, 06:10

Modified 13 ноября, 06:12

Updated 13 ноября, 06:12

Иллюстрация

Подешевело на 6 млн. В Называевске выставили на продажу мясное производство

13 ноября 2024, 06:10
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омской области за 17 млн выставили цех по переработке мяса

В начале года предприятие уже пытались продать за 23 млн рублей.

В Называевске Омской области выставили на продажу предприятие по переработке мяса. Общая площадь помещений превышает 700 квадратных метров. Цена бизнеса — 17 млн рублей. Отметим, что в начале нынешнего года производство уже пытались продать за 23 млн рублей.

«Высококачественное оборудование позволяет увеличивать производительность, свежесть и сохранность товара, а также дает возможность производить различные виды мясной продукции», — говорится в объявлении.

Цех укомплектован режущими и измельчающими машинами, холодильниками и прочим оборудованием для переработки мяса. Причины продажи бизнеса не уточняются.

По данным Rusprofile, по адресу располагается ООО «Называевский Деликатес». Фирма работает с 2018 год и занимается производством соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса. Руководитем является Алексей Чухарев.

В Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясных продуктов
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омская область#Промышленность#Называевск#Цех#Мясное производство
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