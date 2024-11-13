Подешевело на 6 млн. В Называевске выставили на продажу мясное производство

Posted 13 ноября, 06:10
Published 13 ноября, 06:10
Modified 13 ноября, 06:12
Updated 13 ноября, 06:12
В Называевске Омской области выставили на продажу предприятие по переработке мяса. Общая площадь помещений превышает 700 квадратных метров. Цена бизнеса — 17 млн рублей. Отметим, что в начале нынешнего года производство уже пытались продать за 23 млн рублей.
«Высококачественное оборудование позволяет увеличивать производительность, свежесть и сохранность товара, а также дает возможность производить различные виды мясной продукции», — говорится в объявлении.
Цех укомплектован режущими и измельчающими машинами, холодильниками и прочим оборудованием для переработки мяса. Причины продажи бизнеса не уточняются.
По данным Rusprofile, по адресу располагается ООО «Называевский Деликатес». Фирма работает с 2018 год и занимается производством соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса. Руководитем является Алексей Чухарев.