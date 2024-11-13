Осенний всплеск: как омичи могут уберечься от пневмонии

В осенний период наблюдается увеличение легочных заболеваний. Врач-пульмонолог Городской клинической больницы №1 имени Кабанова Дмитрий Петров отмечает, что в этом году чаще всего это заболевание вызывают микоплазменные инфекции. Также врачи сталкиваются с вирусными болезнями легких, в том числе COVID-19. Эти виды болезни отличаются по течению и методам лечения.