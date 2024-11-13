Осенний всплеск: как омичи могут уберечься от пневмонии

Posted 13 ноября, 11:20
Published 13 ноября, 11:20
Modified 13 ноября, 11:32
Updated 13 ноября, 11:32
В осенний период наблюдается увеличение легочных заболеваний. Врач-пульмонолог Городской клинической больницы №1 имени Кабанова Дмитрий Петров отмечает, что в этом году чаще всего это заболевание вызывают микоплазменные инфекции. Также врачи сталкиваются с вирусными болезнями легких, в том числе COVID-19. Эти виды болезни отличаются по течению и методам лечения.
Особую тревогу вызывает рост интерстициальных пневмоний, которые имеют неинфекционный характер. Такие заболевания протекают тяжелее и дольше, чем обычная инфекция. В некоторых случаях могут привести к летальному исходу.
«Но не нужно бояться ее, ведь с ней мы знакомы уже много лет и с помощью современных антибактериальных препаратов успешно побеждаем эту инфекцию», — прокомментировал специалист.
Заведующая пульмонологическим отделением городской клинической больницы №11 Людмила Зенкова также поделилась информацией о том, как предотвратить развитие пневмонии.
«Залогом успеха лечения воспаления легких является дисциплинированное соблюдение рекомендаций и назначений врача в полном объеме», — отметила Людмила Зенкова.
Эксперты подчеркнули, что профилактика является более предпочтительной, чем длительное лечение.
Напомним, что 25 октября в Омске, перед началом каникул, временно приостановили занятия во многих детских садах и школах. Причиной стали случаи ОРВИ и пневмонии в образовательных учреждениях.