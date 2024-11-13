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Posted 13 ноября, 11:20

Published 13 ноября, 11:20

Modified 13 ноября, 11:32

Updated 13 ноября, 11:32

В Омске зафиксировали рост заболеваемости пневмонией

Осенний всплеск: как омичи могут уберечься от пневмонии

13 ноября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске зафиксировали рост заболеваемости пневмонией

В осенний период наблюдается рост заболеваемости пневмонией, вызванной различными инфекциями. Врачи подчеркивают важность профилактики и своевременной диагностики для успешного лечения.

В осенний период наблюдается увеличение легочных заболеваний. Врач-пульмонолог Городской клинической больницы №1 имени Кабанова Дмитрий Петров отмечает, что в этом году чаще всего это заболевание вызывают микоплазменные инфекции. Также врачи сталкиваются с вирусными болезнями легких, в том числе COVID-19. Эти виды болезни отличаются по течению и методам лечения.

Особую тревогу вызывает рост интерстициальных пневмоний, которые имеют неинфекционный характер. Такие заболевания протекают тяжелее и дольше, чем обычная инфекция. В некоторых случаях могут привести к летальному исходу.

«Но не нужно бояться ее, ведь с ней мы знакомы уже много лет и с помощью современных антибактериальных препаратов успешно побеждаем эту инфекцию», — прокомментировал специалист.

Заведующая пульмонологическим отделением городской клинической больницы №11 Людмила Зенкова также поделилась информацией о том, как предотвратить развитие пневмонии.

«Залогом успеха лечения воспаления легких является дисциплинированное соблюдение рекомендаций и назначений врача в полном объеме», — отметила Людмила Зенкова.

Эксперты подчеркнули, что профилактика является более предпочтительной, чем длительное лечение.

Напомним, что 25 октября в Омске, перед началом каникул, временно приостановили занятия во многих детских садах и школах. Причиной стали случаи ОРВИ и пневмонии в образовательных учреждениях.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Вирусы#Профилактика#Легкие#Заболевания#Антибиотики#Пневмония
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