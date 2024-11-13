Омский экс-министр поделился мыслями о возможном возвращении в кресло ректора ОмГПУ

В своем комментарии для РИА «Омск-информ» Иван Кротт подчеркнул, что его решение окончательно. Экс-министр отметил, что времена изменились и он уже достаточно времени посвятил управленческой деятельности. Теперь он хочет сосредоточиться на других аспектах своей карьеры. Кротт добавил, что в настоящее время он занимается работой, которая приносит ему удовольствие, и даже рассматривает возможность написания докторской диссертации.