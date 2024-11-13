На трассе в Омской области столкнулись две фуры: есть пострадавший

Posted 13 ноября, 13:47
Published 13 ноября, 13:47
Modified 13 ноября, 13:51
Updated 13 ноября, 13:51
Сегодня днем в Любинском районе Омской области произошло ДТП с пострадавшим, на место отправились сотрудники регионального УМВД.
Предварительно удалось установить, что 37-летний водитель фуры «Скания» ехал по автодороге Тюмень–Омск. В районе 587 километра он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз той же марки, за его рулем был 62-летний мужчина. Последнему понадобилась помощь медиков, сейчас он находится в больнице.
По этому факту правоохранители начали проверку, в ходе нее будут окончательно установлены все детали аварии.
Напомним, что несколько дней назад в Омской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. 37-летний водитель не справился с управлением на занесенной снегом трассе Омск-Тара. В результате аварии пострадали три человека, которые находились в салоне в момент аварии — две женщины и мужчина.