На трассе в Омской области столкнулись две фуры: есть пострадавший

Предварительно удалось установить, что 37-летний водитель фуры «Скания» ехал по автодороге Тюмень–Омск. В районе 587 километра он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз той же марки, за его рулем был 62-летний мужчина. Последнему понадобилась помощь медиков, сейчас он находится в больнице.