Холода внесли коррективы: в Омской области прекратили работу все паромные переправы

Posted 13 ноября, 07:45
Published 13 ноября, 07:45
Modified 13 ноября, 07:52
Updated 13 ноября, 07:52
С началом холодного сезона, когда температура начинает опускаться ниже нуля, все девять паромных переправ в Омской области приостановили свою работу. Это решение приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые делают передвижение по водным путям небезопасным, как отмечают в министерстве транспорта.
Переправы, которые прекращают свою деятельность, осуществляли перевозку людей и транспортных средств между различными населёнными пунктами региона. В частности, закрыли переправы, связывающие поселок Черлак с Нововаршавкой, Большеречье с Артыном, а также Усть-Ишим с Никольском. Также остановлены паромы между Аксеново и Ярково, Тевризом и Александровкой, Тевризом и Белым Яром, Тевризом и Бородинкой, Усть-Шишом и Тузаклы, а также между Знаменским и Качуково.
Напомним, что первой в этом году приостановила работу паромная переправа «Бородинская».