Холода внесли коррективы: в Омской области прекратили работу все паромные переправы

Переправы, которые прекращают свою деятельность, осуществляли перевозку людей и транспортных средств между различными населёнными пунктами региона. В частности, закрыли переправы, связывающие поселок Черлак с Нововаршавкой, Большеречье с Артыном, а также Усть-Ишим с Никольском. Также остановлены паромы между Аксеново и Ярково, Тевризом и Александровкой, Тевризом и Белым Яром, Тевризом и Бородинкой, Усть-Шишом и Тузаклы, а также между Знаменским и Качуково.