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Posted 13 ноября, 07:45

Published 13 ноября, 07:45

Modified 13 ноября, 07:52

Updated 13 ноября, 07:52

Девять паромных переправ в Омской области ушли на зимний отдых

Холода внесли коррективы: в Омской области прекратили работу все паромные переправы

13 ноября 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney.

Девять паромных переправ в Омской области ушли на зимний отдых

В связи с наступлением холодов и неблагоприятными погодными условиями в Омской области закрыли все девять паромных переправ.

С началом холодного сезона, когда температура начинает опускаться ниже нуля, все девять паромных переправ в Омской области приостановили свою работу. Это решение приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые делают передвижение по водным путям небезопасным, как отмечают в министерстве транспорта.

Переправы, которые прекращают свою деятельность, осуществляли перевозку людей и транспортных средств между различными населёнными пунктами региона. В частности, закрыли переправы, связывающие поселок Черлак с Нововаршавкой, Большеречье с Артыном, а также Усть-Ишим с Никольском. Также остановлены паромы между Аксеново и Ярково, Тевризом и Александровкой, Тевризом и Белым Яром, Тевризом и Бородинкой, Усть-Шишом и Тузаклы, а также между Знаменским и Качуково.

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#Екатерина Тараленко#Погода#Омск#Омская область#Безопасность#Новости#Переправа#Минтранс#Транспортная доступность
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