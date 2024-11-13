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Posted 13 ноября, 06:08

Published 13 ноября, 06:08

Modified 13 ноября, 06:41

Updated 13 ноября, 06:41

Регоператор «Магнит» потребовал от омской РЭК 572 млн рублей за льготные тарифы

Финансовые потери: регоператор «Магнит» подал иск на 572 млн против омской РЭК

13 ноября 2024, 06:08
Фото: Изображение Midjourney.

Регоператор «Магнит» потребовал от омской РЭК 572 млн рублей за льготные тарифы

Регоператор «Магнит» требует возмещения убытков в размере более 572 млн рублей из-за введения льготных тарифов на коммунальные услуги. Судебное разбирательство состоится 3 декабря.

В Омской области продолжается судебный процесс между регоператором «Магнит» и Региональной энергетической комиссией Омской области. Регоператор обратился в суд с иском о возмещении финансовых потерь, возникших в связи с введением льготных тарифов на коммунальные услуги в первом квартале 2024 года.

Эти льготные тарифы установили для всех жителей Омской области, в том числе проживающих в частных, многоквартирных домах и в других типах жилья. Размер льготы зависел от конкретного района области и города.

В своем иске «Магнит» заявляет о необходимости возмещения более 572 млн рублей. Суд уже принял заявление к рассмотрению и назначил первое заседание на 3 декабря 2024 года.

Этот не первый иск, который регоператор «Магнит» подает против РЭК. Как отмечают в РБК Омск, в октябре суд уже вынес решение в пользу «Магнита», обязав РЭК выплатить 474,5 млн рублей за предыдущие периоды и 65,9 млн рублей в качестве процентов. Однако в РЭК не согласились с решением суда и подали апелляцию в Восьмой арбитражный апелляционный суд, пытаясь обжаловать предыдущее решение.

Напомним, что ранее мэрия Омска планировала обжаловать решение Советского районного суда о приостановке строительства жилого комплекса «Мирапорт». По решению суда стройку остановили, но администрация выразила несогласие с этим решением и планирует подать апелляцию.

Мэрия Омска планирует обжаловать решение суда о запрете стройки ЖК «Мирапорт»
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