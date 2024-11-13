Финансовые потери: регоператор «Магнит» подал иск на 572 млн против омской РЭК

Этот не первый иск, который регоператор «Магнит» подает против РЭК. Как отмечают в РБК Омск, в октябре суд уже вынес решение в пользу «Магнита», обязав РЭК выплатить 474,5 млн рублей за предыдущие периоды и 65,9 млн рублей в качестве процентов. Однако в РЭК не согласились с решением суда и подали апелляцию в Восьмой арбитражный апелляционный суд, пытаясь обжаловать предыдущее решение.