Финансовые потери: регоператор «Магнит» подал иск на 572 млн против омской РЭК

Posted 13 ноября, 06:08
Published 13 ноября, 06:08
Modified 13 ноября, 06:41
Updated 13 ноября, 06:41
В Омской области продолжается судебный процесс между регоператором «Магнит» и Региональной энергетической комиссией Омской области. Регоператор обратился в суд с иском о возмещении финансовых потерь, возникших в связи с введением льготных тарифов на коммунальные услуги в первом квартале 2024 года.
Эти льготные тарифы установили для всех жителей Омской области, в том числе проживающих в частных, многоквартирных домах и в других типах жилья. Размер льготы зависел от конкретного района области и города.
В своем иске «Магнит» заявляет о необходимости возмещения более 572 млн рублей. Суд уже принял заявление к рассмотрению и назначил первое заседание на 3 декабря 2024 года.
Этот не первый иск, который регоператор «Магнит» подает против РЭК. Как отмечают в РБК Омск, в октябре суд уже вынес решение в пользу «Магнита», обязав РЭК выплатить 474,5 млн рублей за предыдущие периоды и 65,9 млн рублей в качестве процентов. Однако в РЭК не согласились с решением суда и подали апелляцию в Восьмой арбитражный апелляционный суд, пытаясь обжаловать предыдущее решение.
Напомним, что ранее мэрия Омска планировала обжаловать решение Советского районного суда о приостановке строительства жилого комплекса «Мирапорт». По решению суда стройку остановили, но администрация выразила несогласие с этим решением и планирует подать апелляцию.