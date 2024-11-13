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Posted 13 ноября, 12:47

Published 13 ноября, 12:47

Modified 13 ноября, 13:14

Updated 13 ноября, 13:14

Известный дрессировщик Запашный назвал тигренка в честь омского «Авангарда»

«Авангард» не только на льду: тигренок получил имя в честь омского хоккейного клуба

13 ноября 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney.

Известный дрессировщик Запашный назвал тигренка в честь омского «Авангарда»

После посещения матча «Авангарда» Ярослав Запашный решил назвать одного из своих тигрят в честь клуба.

Известный дрессировщик Ярослав Запашный решил дать имя своему тигренку в честь омского хоккейного клуба.

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Запашный недавно пополнил свой коллектив двумя тигрятами, привезенными из Барнаула. Именно во время визита в Омск на матч «Авангарда» дрессировщик определился с именем для одного из своих питомцев. В видеообращении в телеграм-канале «Авангарда» Запашный рассказал о своем решении.

«Я пришел к выводу, что хочу назвать своего тигренка в честь этой прекрасной команды. Теперь в нашем коллективе есть и свой „Авангард“», — прокомментировал артист.

Напомним, что в следующем сезоне КХЛ команда «Авангард» планирует провести значительные изменения в составе игроков омского клуба. Подробнее о них — в материале Города55.

Омский «Авангард» планирует кардинальную перестройку в следующем сезоне
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#Екатерина Тараленко#Авангард#Омск#Омская область#Цирк#Новости#Тигр#Барнаул#Хоккейный клуб
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