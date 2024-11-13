«Авангард» не только на льду: тигренок получил имя в честь омского хоккейного клуба

Posted 13 ноября, 12:47
Published 13 ноября, 12:47
Modified 13 ноября, 13:14
Updated 13 ноября, 13:14
Известный дрессировщик Ярослав Запашный решил дать имя своему тигренку в честь омского хоккейного клуба.
Запашный недавно пополнил свой коллектив двумя тигрятами, привезенными из Барнаула. Именно во время визита в Омск на матч «Авангарда» дрессировщик определился с именем для одного из своих питомцев. В видеообращении в телеграм-канале «Авангарда» Запашный рассказал о своем решении.
«Я пришел к выводу, что хочу назвать своего тигренка в честь этой прекрасной команды. Теперь в нашем коллективе есть и свой „Авангард“», — прокомментировал артист.
Напомним, что в следующем сезоне КХЛ команда «Авангард» планирует провести значительные изменения в составе игроков омского клуба. Подробнее о них — в материале Города55.