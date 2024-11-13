«Авангард» не только на льду: тигренок получил имя в честь омского хоккейного клуба

Запашный недавно пополнил свой коллектив двумя тигрятами, привезенными из Барнаула. Именно во время визита в Омск на матч «Авангарда» дрессировщик определился с именем для одного из своих питомцев. В видеообращении в телеграм-канале «Авангарда» Запашный рассказал о своем решении.