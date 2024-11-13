2 года и 6 месяцев: омский суд вынес приговор водителю за смертельное ДТП

62-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser, был признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Суд установил, что в момент аварии водитель чувствовал себя плохо и несколько раз останавливался. Двигаясь по улице Кондратюка со стороны улицы Волгоградская, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погиб 33-летний водитель одной из машин, а трое его пассажиров получили серьезные травмы.