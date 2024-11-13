2 года и 6 месяцев: омский суд вынес приговор водителю за смертельное ДТП

Posted 13 ноября, 10:28
Published 13 ноября, 10:28
Modified 13 ноября, 10:46
Updated 13 ноября, 10:46
В Омске завершился судебный процесс над водителем внедорожника, который стал виновником серьезной аварии. ДТП произошло 31 июля 2023 года.
62-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser, был признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Суд установил, что в момент аварии водитель чувствовал себя плохо и несколько раз останавливался. Двигаясь по улице Кондратюка со стороны улицы Волгоградская, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погиб 33-летний водитель одной из машин, а трое его пассажиров получили серьезные травмы.
Суд установил, что водитель осознавал свое плохое самочувствие. Однако вместо того, чтобы остановиться и обратиться за медицинской помощью, он продолжил движение.
В итоге виновному назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года лишили права управлять транспортными средствами. Адвокат водителя пытался доказать, что его подзащитный не хотел нарушать правила и потерял сознание перед столкновением. Однако суд отклонил доводы защиты и оставил приговор без изменений.
Напомним, что ранее в Омской области завершили расследование уголовного дела, в котором фигурировал 44-летний житель рабочего поселка Черлак. Мужчине предъявили обвинения в серьезных преступлениях, включая убийство и покушение на убийство двух братьев.