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Posted 13 ноября, 10:28

Published 13 ноября, 10:28

Modified 13 ноября, 10:46

Updated 13 ноября, 10:46

Водитель омского внедорожника получил срок за аварию с летальным исходом

2 года и 6 месяцев: омский суд вынес приговор водителю за смертельное ДТП

13 ноября 2024, 10:28
Фото: 1MI.

Водитель омского внедорожника получил срок за аварию с летальным исходом

Суд приговорил 62-летнего водителя к 2,5 годам лишения свободы за смертельное ДТП. Мужчина проигнорировал свое плохое самочувствие и продолжил движение, выехав на встречную полосу.

В Омске завершился судебный процесс над водителем внедорожника, который стал виновником серьезной аварии. ДТП произошло 31 июля 2023 года.

62-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser, был признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Суд установил, что в момент аварии водитель чувствовал себя плохо и несколько раз останавливался. Двигаясь по улице Кондратюка со стороны улицы Волгоградская, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погиб 33-летний водитель одной из машин, а трое его пассажиров получили серьезные травмы.

Фото: Прокуратура Омской области

Суд установил, что водитель осознавал свое плохое самочувствие. Однако вместо того, чтобы остановиться и обратиться за медицинской помощью, он продолжил движение.

В итоге виновному назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года лишили права управлять транспортными средствами. Адвокат водителя пытался доказать, что его подзащитный не хотел нарушать правила и потерял сознание перед столкновением. Однако суд отклонил доводы защиты и оставил приговор без изменений.

Напомним, что ранее в Омской области завершили расследование уголовного дела, в котором фигурировал 44-летний житель рабочего поселка Черлак. Мужчине предъявили обвинения в серьезных преступлениях, включая убийство и покушение на убийство двух братьев.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Преступление#Омск#Суд#Авария#Приговор#Уголовный кодекс#Трагедия
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