Яблоко раздора. Как известный парфюмерный магазин потерял клиента из-за ошибки

Только вот мне не нужно было подбирать косметику — я уже выбрала товар, который мне отказались доставить по весьма странной, на мой взгляд, причине. Более того, товара сначала не было в наличии, а теперь он стоит больше 7 тысяч рублей. Даже с промокодом и бесплатной доставкой этот товар мне больше неинтересен, как и в целом перестало быть интересным любое взаимодействие с магазином.