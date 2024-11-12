В омском депконтроле объяснили, почему реже штрафуют за парковки на газоне

Город55 уже писал, что в этом году у чиновников заметно более скромные результаты по сравнению с 2023 годом. Количество рассмотренных административных материалов уменьшилось с 10 тысяч до 8,5 тысяч, общий размер штрафов — с 22 до 19 млн рублей. Однако Рогозин в самом начале своего доклада заявил, что по этим цифрам не стоит судить о качестве работы.