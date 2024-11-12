В омском депконтроле объяснили, почему реже штрафуют за парковки на газоне

Posted 12 ноября, 10:40
Published 12 ноября, 10:40
Modified 12 ноября, 10:42
Updated 12 ноября, 10:42
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка речь шла в том числе о борьбе с нарушителями правил парковки. Глава департамента контроля городской администрации Марк Рогозин рассказал об итогах очередного сезона, в течение которого любителей парковаться на газонах штрафовали с помощью комплекса «ПаркНет-М».
Город55 уже писал, что в этом году у чиновников заметно более скромные результаты по сравнению с 2023 годом. Количество рассмотренных административных материалов уменьшилось с 10 тысяч до 8,5 тысяч, общий размер штрафов — с 22 до 19 млн рублей. Однако Рогозин в самом начале своего доклада заявил, что по этим цифрам не стоит судить о качестве работы.
«Количество рассмотренных дел несколько снизилось, но это не значит, что „ПаркНет“ работает как-то ненадлежаще, — объяснил чиновник. — Это свидетельствует об обратном. Благодаря „ПаркНету“ автолюбители стали задумываться об организации парковочных мест. Приходят получать документы, разрабатывают проекты… Таких случаев все больше в городе!».
Таким образом, по мнению Рогозина, благодаря штрафам автовладельцы становятся более сознательными — и, по-видимому, нарушений просто становится меньше.
Своего коллегу поддержала глава департамента финансов Ольга Илютикова, рассказавшая, что «ПаркНет» еще и приносит бюджету доход.
«За 4 года расходы составили 7,5 млн рублей, — уточнила она, — а доходы бюджета от штрафов — 50 млн рублей».
В целом в администрации использованием «ПаркНет-М» довольны. Напомним: этот комплекс позволяет фиксировать нарушения правил парковки автоматически, так что не надо составлять протокол и вызывать нарушителя на специальную комиссию. Это позволяет существенно экономить время и усилия.