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Posted 12 ноября, 10:40

Published 12 ноября, 10:40

Modified 12 ноября, 10:42

Updated 12 ноября, 10:42

В депконтроле объяснили, почему за парковки на газоне штрафуют реже, чем раньше

В омском депконтроле объяснили, почему реже штрафуют за парковки на газоне

12 ноября 2024, 10:40
Фото: gorod55.ru.

В депконтроле объяснили, почему за парковки на газоне штрафуют реже, чем раньше

По словам главы департамента, автовладельцы стали более сознательными.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка речь шла в том числе о борьбе с нарушителями правил парковки. Глава департамента контроля городской администрации Марк Рогозин рассказал об итогах очередного сезона, в течение которого любителей парковаться на газонах штрафовали с помощью комплекса «ПаркНет-М».

Город55 уже писал, что в этом году у чиновников заметно более скромные результаты по сравнению с 2023 годом. Количество рассмотренных административных материалов уменьшилось с 10 тысяч до 8,5 тысяч, общий размер штрафов — с 22 до 19 млн рублей. Однако Рогозин в самом начале своего доклада заявил, что по этим цифрам не стоит судить о качестве работы.

«Количество рассмотренных дел несколько снизилось, но это не значит, что „ПаркНет“ работает как-то ненадлежаще, — объяснил чиновник. — Это свидетельствует об обратном. Благодаря „ПаркНету“ автолюбители стали задумываться об организации парковочных мест. Приходят получать документы, разрабатывают проекты… Таких случаев все больше в городе!».

Таким образом, по мнению Рогозина, благодаря штрафам автовладельцы становятся более сознательными — и, по-видимому, нарушений просто становится меньше.

Своего коллегу поддержала глава департамента финансов Ольга Илютикова, рассказавшая, что «ПаркНет» еще и приносит бюджету доход.

«За 4 года расходы составили 7,5 млн рублей, — уточнила она, — а доходы бюджета от штрафов — 50 млн рублей».

В целом в администрации использованием «ПаркНет-М» довольны. Напомним: этот комплекс позволяет фиксировать нарушения правил парковки автоматически, так что не надо составлять протокол и вызывать нарушителя на специальную комиссию. Это позволяет существенно экономить время и усилия.

Омских любителей парковаться на газонах в текущем году штрафовали реже, чем в прошлом
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#Николай Эйхвальд#Омск#Штрафы#Новости#Ольга Илютикова#Горсовет#ПаркНет#Парковки#Марк Рогозин#Депконтроль
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