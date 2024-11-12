В возрасте 85 лет ушел из жизни бывший директор омского медицинского колледжа

Posted 12 ноября, 09:49
Published 12 ноября, 09:49
Modified 12 ноября, 09:59
Updated 12 ноября, 09:59
В омском министерстве здравоохранения сообщили о смерти Александра Чернышева, который более десяти лет возглавлял медицинский колледж на улице Дианова. Бывший руководитель скончался на 85-м году жизни.
Александр Чернышев родился и вырос в Омске. После окончания медицинского училища он начал свою карьеру фельдшером скорой помощи, где в течение двух лет набирался опыта. Затем Чернышев продолжил свое образование в медицинском институте. После успешного завершения учебы он начал работать санитарным врачом в Саргатской санитарно-эпидемиологической станции.
Александр Лазаревич пользовался заслуженными любовью и уважением сотен учеников и пациентов, — отметили в омском минздраве.
В 1969 году Александра Чернышева назначили главврачом Саргатской центральной районной больницы. С 1981 года и до выхода на пенсию Чернышев занимал пост директора медицинского колледжа. Прощание с Александром Чернышевым состоится 13 ноября в траурном зале на 5-й Кордной.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Чернышева.