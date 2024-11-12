В возрасте 85 лет ушел из жизни бывший директор омского медицинского колледжа

Александр Чернышев родился и вырос в Омске. После окончания медицинского училища он начал свою карьеру фельдшером скорой помощи, где в течение двух лет набирался опыта. Затем Чернышев продолжил свое образование в медицинском институте. После успешного завершения учебы он начал работать санитарным врачом в Саргатской санитарно-эпидемиологической станции.