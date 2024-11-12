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Posted 12 ноября, 09:49

Published 12 ноября, 09:49

Modified 12 ноября, 09:59

Updated 12 ноября, 09:59

В возрасте 85 лет ушел из жизни бывший директор омского медицинского колледжа

В возрасте 85 лет ушел из жизни бывший директор омского медицинского колледжа

12 ноября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney.
Ушел из жизни Александр Чернышев, бывший директор омского медицинского колледжа, посвятивший свою карьеру развитию здравоохранения в регионе. Прощание состоится 13 ноября.

В омском министерстве здравоохранения сообщили о смерти Александра Чернышева, который более десяти лет возглавлял медицинский колледж на улице Дианова. Бывший руководитель скончался на 85-м году жизни.

Александр Чернышев родился и вырос в Омске. После окончания медицинского училища он начал свою карьеру фельдшером скорой помощи, где в течение двух лет набирался опыта. Затем Чернышев продолжил свое образование в медицинском институте. После успешного завершения учебы он начал работать санитарным врачом в Саргатской санитарно-эпидемиологической станции.

Александр Лазаревич пользовался заслуженными любовью и уважением сотен учеников и пациентов, — отметили в омском минздраве.

В 1969 году Александра Чернышева назначили главврачом Саргатской центральной районной больницы. С 1981 года и до выхода на пенсию Чернышев занимал пост директора медицинского колледжа. Прощание с Александром Чернышевым состоится 13 ноября в траурном зале на 5-й Кордной.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Чернышева.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Медицина#Смерть#Новости#Память#Карьера
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