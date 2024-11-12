Смертельный наезд после ссоры: омич пойдет под суд из-за убийства одного из братьев

По версии следствия, инцидент произошел 1 октября 2023 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Он совершил наезд на двух мужчин, которые переходили дорогу. Причиной стала личная неприязнь, которая возникла в ходе конфликта у парковки одного из ночных клубов.