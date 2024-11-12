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Posted 12 ноября, 09:29

Published 12 ноября, 09:29

Modified 12 ноября, 10:57

Updated 12 ноября, 10:57

Пьяный омич пойдет под суд из-за покушения на убийство двух братьев в Черлаке

Смертельный наезд после ссоры: омич пойдет под суд из-за убийства одного из братьев

12 ноября 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney.

Пьяный омич пойдет под суд из-за покушения на убийство двух братьев в Черлаке

44-летний житель рабочего поселка Черлак предстанет перед судом по обвинению в убийстве и покушении на убийство двух братьев.

В Омской области завершили расследование уголовного дела, в центре которого оказался 44-летний житель рабочего поселка Черлак. Мужчина обвиняется в тяжких преступлениях, включая убийство и покушение на убийство двух братьев. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передано в суд.

По версии следствия, инцидент произошел 1 октября 2023 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Он совершил наезд на двух мужчин, которые переходили дорогу. Причиной стала личная неприязнь, которая возникла в ходе конфликта у парковки одного из ночных клубов.

Фото: Прокуратура Омской области

Следствие установило, что после наезда водитель не остановился, а продолжил движение, протащив одного из потерпевших на значительное расстояние. Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый не признал свою вину. Теперь судьбу обвиняемого предстоит решить Черлакскому районному суду Омской области.

Напомним, что ранее следствие выявило преступную схему, в результате которой шесть человек незаконно присвоили более 680 тонн рапса. Группа, состоящая из родственников и знакомых, использовала хитрые схемы и специальные приспособления для обмана предприятий.

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