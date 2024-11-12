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Posted 12 ноября, 11:03

Published 12 ноября, 11:03

Modified 12 ноября, 11:05

Updated 12 ноября, 11:05

Психолог Дугенцова: отдых от социальных сетей поможет справиться с осенней хандрой

12 ноября 2024, 11:03
Специалист сообщила, что частый просмотр социальных сетей вредит психическому здоровью и это время лучше выделить на свое хобби или занятия спортом.

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с «Ридусом» рассказала, как победить осеннюю хандру. По её словам, сделать это поможет отдых от социальных сетей. Она добавила, что настроение является выбором каждого человека, и любой может выбрать позитив и не поддаваться осенней хандре.

Собеседница издания отметила, что отдых от информационного фастфуда будет очень уместен, так как регулярный просмотр соцсетей вредит психике. Психолог порекомендовала потратить данное время на своё увлечение или заняться спортом. Она добавила, что это действительно помогает увеличить выработку гормонов счастья.

Помимо этого специалист порекомендовала начать заниматься теми делами, которые давно откладывали. По её словам, это поможет психике закрыть гештальт и наполниться новой энергией.

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