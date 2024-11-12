Психолог Дугенцова: отдых от социальных сетей поможет справиться с осенней хандрой

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с «Ридусом» рассказала, как победить осеннюю хандру. По её словам, сделать это поможет отдых от социальных сетей. Она добавила, что настроение является выбором каждого человека, и любой может выбрать позитив и не поддаваться осенней хандре.