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Posted 12 ноября, 08:33

Published 12 ноября, 08:33

Modified 12 ноября, 09:02

Updated 12 ноября, 09:02

Омичи поделились первыми «опасными» успехами на зимней рыбалке

Первые морозы и тонкий лед: омские рыболовы отправились за уловом на опасные водоемы

12 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI.

Омичи поделились первыми «опасными» успехами на зимней рыбалке

Омичи, несмотря на тонкий лед, активно делятся первыми успехами зимней рыбалки в социальных сетях.

С наступлением первых холодов и появлением тонкой корки льда на водоемах, многие рыбаки в Омске уже не могут устоять перед искушением испытать удачу на зимней рыбалке. В паблике «Рыбалка в Омске» один из местных рыболовов поделился своими впечатлениями:

«Вчера был на затоне РЭБ. Лед 5 см, не выдержала душа, зашел на лед. Итог: 9 матросиков и один шнурок».
Фото: Скриншот с паблика «Рыбалка в Омске»

Еще один омич так описал свой рыбный поход: «Сегодня утром ждал налима в итоге 1 язь (15 донок)».

Фото: Скриншот с паблика «Рыбалка в Омске»

В одном из постов упоминается затон Новоомский, где толщина льда уже достигла 10 сантиметров. Однако не все пользователи поддерживают такую активность на льду. Некоторые выражают обеспокоенность по поводу безопасности, указывая на то, что лед еще слишком тонкий для безопасного передвижения.

Помимо рыбалки, в ноябре люди также продолжают поиски различных грибов. В социальных сетях омичи поделились фотографиями своих находок.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Социальные сети#Безопасность#Зима#Рыбалка#Новости#Водоемы#Риски
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