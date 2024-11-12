Первые морозы и тонкий лед: омские рыболовы отправились за уловом на опасные водоемы

Posted 12 ноября, 08:33
Published 12 ноября, 08:33
Modified 12 ноября, 09:02
Updated 12 ноября, 09:02
С наступлением первых холодов и появлением тонкой корки льда на водоемах, многие рыбаки в Омске уже не могут устоять перед искушением испытать удачу на зимней рыбалке. В паблике «Рыбалка в Омске» один из местных рыболовов поделился своими впечатлениями:
«Вчера был на затоне РЭБ. Лед 5 см, не выдержала душа, зашел на лед. Итог: 9 матросиков и один шнурок».
Еще один омич так описал свой рыбный поход: «Сегодня утром ждал налима в итоге 1 язь (15 донок)».
В одном из постов упоминается затон Новоомский, где толщина льда уже достигла 10 сантиметров. Однако не все пользователи поддерживают такую активность на льду. Некоторые выражают обеспокоенность по поводу безопасности, указывая на то, что лед еще слишком тонкий для безопасного передвижения.
Помимо рыбалки, в ноябре люди также продолжают поиски различных грибов. В социальных сетях омичи поделились фотографиями своих находок.