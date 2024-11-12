Первые морозы и тонкий лед: омские рыболовы отправились за уловом на опасные водоемы

В одном из постов упоминается затон Новоомский, где толщина льда уже достигла 10 сантиметров. Однако не все пользователи поддерживают такую активность на льду. Некоторые выражают обеспокоенность по поводу безопасности, указывая на то, что лед еще слишком тонкий для безопасного передвижения.