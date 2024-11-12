Омский колледж культуры начало топить кипятком

Posted 12 ноября, 14:41
Published 12 ноября, 14:41
Modified 12 ноября, 14:45
Updated 12 ноября, 14:45
Омичка рассказала Городу55, что здание колледжа культуры и искусств, расположенное по адресу ул. Звездная, 95, начало топить кипятком. Вода покрыла участок перед постройкой и начала подбираться все ближе к фундаменту.
«Просто ужас. Колледж культуры в ближайшие дни затопит», — написала омичка.
На жалобу ответили в «Тепловой компании», сообщив, что для изучения ситуации нужно время и ответ стоит ждать не раньше 21 ноября. Автор жалобы же уверена, что до этого времени здание затопит кипятком.
Напомним, что ранее жители дома по адресу ул. Комсомольский городок, 5, столкнулись с похожей проблемой. Их двор затопило кипятком, вода уже начала проникать к фундаменту здания.