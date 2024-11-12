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Posted 12 ноября, 07:36

Published 12 ноября, 07:36

Modified 12 ноября, 07:38

Updated 12 ноября, 07:38

Омичей из Советского округа предупредили о перебоях с водой из-за скорого ремонта

Омичей из Советского округа предупредили о перебоях с водой из-за скорого ремонта

12 ноября 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney.
Ремонт в четверг, 14 ноября, продлится 12 часов. Все это время тысячи горожан будут испытывать проблемы с водоснабжением.

В ближайший четверг, 14 ноября, омичи, проживающие в Советском округе, столкнутся с перебоями с подачей воды. Причиной этого стал ремонт водопровода на Волгоградской и Дианова. Работы, по информации «Омского водоканала», начнутся в 4 утра и продлятся целых 12 часов.

«На пониженном давлении — потребители Советского округа. Мы просим вас запастись водой и надеемся на ваше понимание», — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, что вчера жителям домов на проспекте Мира и Малунцева пришлось часами сидеть в холодных квартирах, и это в минусовую температуру на улице. Отопление и горячая вода исчезли из-за повреждения трубопровода.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Водоканал#Отключение воды#Новости#Вода
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