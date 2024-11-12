Омичей из Советского округа предупредили о перебоях с водой из-за скорого ремонта

В ближайший четверг, 14 ноября, омичи, проживающие в Советском округе, столкнутся с перебоями с подачей воды. Причиной этого стал ремонт водопровода на Волгоградской и Дианова. Работы, по информации «Омского водоканала», начнутся в 4 утра и продлятся целых 12 часов.