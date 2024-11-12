Олимпийский чемпион Быков объяснил, куда на самом деле из Омска уехал Линден Вей

Новость об этом удивила и расстроила болельщиков «Авангарда», ведь изначально причиной отъезда называлась серьезная болезнь одного из членов семьи, об этом официально объявлял омский хоккейный клуб. При этом Быков заявил, что Вей не пошел на обман, а ситуация на самом деле куда сложнее, чем кажется.