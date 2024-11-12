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Posted 12 ноября, 10:23

Published 12 ноября, 10:23

Modified 12 ноября, 10:25

Updated 12 ноября, 10:25

Олимпийский чемпион Быков объяснил, куда на самом деле из Омска уехал Линден Вей

Олимпийский чемпион Быков объяснил, куда на самом деле из Омска уехал Линден Вей

12 ноября 2024, 10:23
Фото: ХК «Авангард».
Экс-хоккеист работает в системе клуба «Фрибур‑Готтерон» и выяснил, что Вей заключил контракт, но в ближайшее время за команду выступать не будет.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков раскрыл подробности нового контракта экс-нападающего «Авангарда» Линдена Вея. Напомним, что канадский форвард неожиданно покинул Омск в начале ноября. Вчера стало известно, что он подписал соглашение со швейцарским клубом «Фрибур‑Готтерон».

Новость об этом удивила и расстроила болельщиков «Авангарда», ведь изначально причиной отъезда называлась серьезная болезнь одного из членов семьи, об этом официально объявлял омский хоккейный клуб. При этом Быков заявил, что Вей не пошел на обман, а ситуация на самом деле куда сложнее, чем кажется.

«Я не являюсь членом правления „Фрибура“ в том смысле, чтобы влиять на клубную политику и принимать какие‑то решения. Я просто иногда занимаюсь с детьми на льду. Но я навел справки в клубе и получил такую информацию. В семье Вея трое детей. Один из них в самом деле болен, причем очень тяжело. Сейчас все они улетели в Канаду и находятся там», — рассказал Вячеслав Быков «Матч».

Олимпийский чемпион также добавил, что Линден сейчас не находится в Швейцарии и не собирается переезжать в ближайшее время.

«Он приедет, когда сможет», — сообщил Быков.
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Экс-хоккеист предположил, что стало причиной внезапного заключения контракта. Главная версия — Вей перевезет на лечение в Швейцарию больного ребенка, а сам будет выступать за местный клуб, чтобы не завершать карьеру и оплачивать лечение.

«Не знаю, почему Вей подписал контракт с „Фрибуром“, я с ним не общался. Но могу выдвинуть предположение, что он может привезти ребенка в Швейцарию, а сам здесь продолжит карьеру. Тут однозначно есть какие‑то обстоятельства. Вей не пошел на обман, прикрываясь болезнью ребенка. Там на самом деле все серьезно», — добавил он.

Сам Быков живет в Швейцарии с 1990 года, восемь лет он выступал за «Фрибур-Готтерон», а потом работал в системе клуба.

Линден ВейЛинден Вей
Линден Вей. Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что вчера «Авангард» одержал победу над питерским СКА со счетом 2:1. Омичи открыли счет в середине первого периода, шайбу забросил Рид Буше. После этого игрок СКА Евгений Кузнецов получил штраф за подножку и «ястребы» реализовали большинство точным броском Матвея Заседы. Во втором периоде «армейцы» сократили отставание до 2:1. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Валентин Зыков.

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