НОВИКОМ отчитался о результатах за 9 месяцев текущего года

Posted 12 ноября, 13:55
Published 12 ноября, 13:55
Modified 12 ноября, 13:55
Updated 12 ноября, 13:55
Представители банка НОВИКОМ подчеркнули, что такие впечатляющие результаты были достигнуты благодаря прочной ресурсной базе и выбранной стратегии, которая принесла 22,3 миллиарда рублей прибыли — это почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (13,8 миллиарда рублей), сообщает newsnn.ru.
На 1 октября 2024 года активы банка составили 839,6 миллиарда рублей, а собственный капитал вырос за 3 квартала текущего года на 20,3%, составив 112 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы банка составили 1,4 миллиарда рублей, что на 6,3% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом чистый процентный доход увеличился на 70%, достигнув 39,8 миллиарда рублей.
Позитивные финансовые результаты в банке НОВИКОМ связывают с устойчивым бизнес-профилем, надежной ликвидностью и высоким уровнем капитала, что подтверждается высокими кредитными рейтингами. АКРА недавно подтвердило рейтинг банка на уровне АА- со стабильным прогнозом.
В июле 2024 года общее собрание акционеров одобрило распределение дивидендов за 2023 год в размере 5,7 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы для поддержки развития отечественной промышленности и реализации важных проектов.
Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, подчеркнула, что успешные финансовые результаты работы НОВИКОМа, который на протяжении более 30 лет активно взаимодействует с предприятиями реального сектора экономики, отражают эффективность выбранной стратегии, которая полностью синхронизирована со стратегией акционера — государственной корпорацией «Ростех». Важную роль также сыграла тщательно продуманная политика управления рисками и многолетние стабильные отношения с ведущими промышленными российскими компаниями.