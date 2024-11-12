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Posted 12 ноября, 13:55

Published 12 ноября, 13:55

Modified 12 ноября, 13:55

Updated 12 ноября, 13:55

НОВИКОМ отчитался о результатах за 9 месяцев текущего года

НОВИКОМ отчитался о результатах за 9 месяцев текущего года

12 ноября 2024, 13:55
Фото: НОВИКОМ.
Дочерний банк госкорпорации «Ростех» НОВИКОМ представил финансовую отчетность по РСБУ за три квартала текущего года, продемонстрировав рост ключевых финансовых показателей. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 25,6%, составив 659,4 миллиарда рублей.

Представители банка НОВИКОМ подчеркнули, что такие впечатляющие результаты были достигнуты благодаря прочной ресурсной базе и выбранной стратегии, которая принесла 22,3 миллиарда рублей прибыли — это почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (13,8 миллиарда рублей), сообщает newsnn.ru.

На 1 октября 2024 года активы банка составили 839,6 миллиарда рублей, а собственный капитал вырос за 3 квартала текущего года на 20,3%, составив 112 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы банка составили 1,4 миллиарда рублей, что на 6,3% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом чистый процентный доход увеличился на 70%, достигнув 39,8 миллиарда рублей.

Позитивные финансовые результаты в банке НОВИКОМ связывают с устойчивым бизнес-профилем, надежной ликвидностью и высоким уровнем капитала, что подтверждается высокими кредитными рейтингами. АКРА недавно подтвердило рейтинг банка на уровне АА- со стабильным прогнозом.

В июле 2024 года общее собрание акционеров одобрило распределение дивидендов за 2023 год в размере 5,7 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы для поддержки развития отечественной промышленности и реализации важных проектов.

Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, подчеркнула, что успешные финансовые результаты работы НОВИКОМа, который на протяжении более 30 лет активно взаимодействует с предприятиями реального сектора экономики, отражают эффективность выбранной стратегии, которая полностью синхронизирована со стратегией акционера — государственной корпорацией «Ростех». Важную роль также сыграла тщательно продуманная политика управления рисками и многолетние стабильные отношения с ведущими промышленными российскими компаниями.

#Общество
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