НОВИКОМ отчитался о результатах за 9 месяцев текущего года

На 1 октября 2024 года активы банка составили 839,6 миллиарда рублей, а собственный капитал вырос за 3 квартала текущего года на 20,3%, составив 112 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы банка составили 1,4 миллиарда рублей, что на 6,3% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом чистый процентный доход увеличился на 70%, достигнув 39,8 миллиарда рублей.